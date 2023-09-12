ООН: в мире к интернету по-прежнему не подключены 2,6 млрд человек

Около 2,6 млрд человек во всем мире по-прежнему не имеет доступа к интернету, следует из заявления Международного союза электросвязи (МСЭ) при ООН. При этом в МСЭ подчеркнули, что число людей, не подключенных к интернету, с каждым годом снижается. В 2022 году их было 2,7 млрд.

«По оценкам, в 2022 году не было подключено (к интернету.— “Ъ”) 2,7 млрд человек, в 2023 году это число уменьшится, в итоге по-прежнему будет лишено возможности установления соединений 33% населения Земли. 5,4 млрд человек, что составляет 67% населения Земли, теперь подключено»,— говорится в заявлении МСЭ.

По оценке МСЭ, наиболее интенсивный рост числа людей, имеющих доступ к интернету, наблюдается в странах с низким уровнем доходов. В них за 2022 год количество интернет-пользователей увеличилось на 17%.

Эрдни Кагалтынов