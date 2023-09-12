В Усть-Лабинске нашли осужденного, пропавшего в колонии

В районе Усть-Лабинска на территории производственной зоны исправительной колонии №2 обнаружили осужденного, которого 11 сентября не досчитались во время проверки. Об этом сообщила пресс-служба УФСИН по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, во время проверки в ИК-2 в поселке Двубратском было выявлено отсутствие Чаба Шитева 1984 года рождения. По данному факту провели сбор личного состава и организовали поиски пропавшего.

Как сообщалось ранее, пропавший является уроженцем Украины. До ареста мужчина проживал в селе Большие Копани Херсонской области.

Анастасия Донскова