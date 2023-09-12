Из исправительной колонии в Усть-Лабинском районе сбежал осужденный украинец

Из ИК-2 России по Краснодарскому краю осужденный совершил побег. Его разыскивают полицейские, сообщает пресс-служба ОМВД России по Усть-Лабинскому району.

Сбежавший Чаба Имреевич Шитев, 08.07.1984 г. р., родился в с. Тарновцы, Ужгородского района, Закарпатской области Украины. До ареста он жил в украинском селе Большие Копани Херсонской области. У мужчины славянская внешность, среднее телосложение, рост 165 см, глаза светлые.

При установлении местонахождения, а также о любой полученной информации, способствующей установлению и задержанию осужденного, полиция просит сообщить по номерам: 8-861-354-24-46, 8-861-354-00-24 или 8-918-460-24-63.

Татьяна Ручкина

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