Мэрия Орла снова выставила на аукцион «Орел-Отель» за 1,02 млрд рублей

Мэрия Орла в очередной раз пытается реализовать 100% (10 823 шт.) акций АО «Гостиничный комплекс “Орел-Отель”». Начальная цена на аукционе — 1,02 млрд руб. Торги намечены на 13 октября.

АО принадлежат две гостиницы в облцентре — «Орел» площадью 10,1 тыс. кв. м и «Русь» площадью 4,9 тыс. кв. м., а также несколько нежилых помещений и земельных участков. Мэрия пытается продать «Орел-отель» с 2009 года, когда вместо АО еще действовал МУП. Покупателя пока так и не нашлось. В 2022 году акции пытались продать трижды за суммы от за 989,3 млн руб. до 1,1 млрд руб. Все торги были признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в них.

Мария Старикова

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