Вандалы борются с кикшерингом

В столице Удмуртии в последнее время участились случаи вандализма в отношении электросамокатов. Кикшеринговые компании при этом говорят, что случаи подобных повреждений носят единичный характер, а восстановление и ремонт заложены в бюджет. Кроме того, в кикшерингах отмечают, что пользователи напротив становятся более сознательными и бережнее относятся к электросамокатам. Власти региона считают, что портить чужое имущество могут как недовольные клиенты, так и обиженные пешеходы или автомобилисты, которые так выражают свой протест.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Красильников Фото: Михаил Красильников

В последнии дни в Ижевске участились случаи порчи электросамокатов кикшеринговых сервисов. В соцсетях выкладывают фото поврежденных самокатов или утопленных в пруду. Представители кикшеринговых компаний в столице Удмуртии при этом говорят, что восстановление и ремонт самокатов — это часть операционной работы сервисы, заранее запланированной на сезон. «Да, случаи повреждения самокатов бывают, но они носят единичный характер. Абсолютное большинство поездок проходит без каких-либо эксцессом, количество негативных инцидентов не превышает 0,01%. Большая часть повреждений это незначительные потертости и царапины»,— прокомментировали в пресс-службе кикшеринга Whoosh.

Каждый самокат Whoosh оснащен IoT-модулем, который собирает всю информацию о поездках, говорят в пресс-службе кикшеринга.

«Мы видим местоположение самоката, работу систем, маршруты, скорость передвижения и так далее. К тому же, у нас нет анонимных поездок — мы знаем, кто арендовал самокат и что предшествовало инциденту. За умышленное повреждение самоката, вандализм, предусмотрен штраф до 90 тыс. руб. В случае необходимости мы, конечно же, обращаемся в правоохранительные органы»,— рассказали в Whoosh.

Они добавили, что если повреждение было нанесено в результате ДТП, случившегося из-за форс-мажора, а не по злому умыслу, штраф не взимается.

В кикшеринге Юрент роста вандализма по отношению к электросамокатам по сравнению с прошлым сезоном не заметили. «Более того, мы отмечаем, что пользователи кикшеринга от сезона к сезону в целом становятся все более сознательными и относятся к электросамокатам более бережно. Все больше горожан используют электросамокаты по транспортному, а не развлекательному сценарию (по нашим данным — это более 70% поездок) и постепенно проникаются тем фактом, что кикшеринг — это реальная альтернатива и дополнение к привычному общественному транспорту, соответственно, в их интересах — обращаться с арендованными самокатами как можно более бережно и аккуратно»,— поделились в пресс-службе кикшеринга.

В Юрент отмечают, что сумма ущерба от вандализма не существенная. Как правило, ремонт самокатов — это естественный процесс, который заложен в бизнес-модель. «Ущерб от вандализма в финансовом плане практически не влияет на бизнес. Что касается краж, то мы исходим из того, что их нужно предотвращать, и инвестируем в это направление»,— добавили в Юрент. В сервисе есть служба безопасности, которая оперативно выявляет случаи краж, устанавливает виновных и обращается в полицию по неправомерных действий в отношении имущества компании, в том числе электросамокатов.

Основная статья расходов — это закупка парка самокатов, его обновление и поддержание в рабочем состоянии, говорят в Юрент. Когда самокат проехал определенное количество километров, его снимают с линии, чтобы провести профилактику. Также самокаты снимаются с линии, если пользователь оставил замечание на какие-то недостатки. В кикшеринге отмечают, что это существенные расходы для бизнеса.

«Однако серьезные и, как следствие, дорогие поломки случаются очень редко, так как большинство наших пользователей понимает, какую важную роль кикшеринг играет для транспортной инфраструктуры, и относится к самокатам бережно. Так что в наших сервис-центрах гораздо больше времени посвящают профилактике самокатов, а не ремонту электроники как таковому»,— заключили в Юрент.

Председатель постоянной комиссии по государственному строительству и местному самоуправлению госсовета Удмуртии Александр Прозоров говорит, что однозначно ответить, почему вандалы портят электросамокаты, невозможно. «Может быть, это недовольные клиенты, какие-то обиженные пешеходы или автомобилисты так выражают свой протест против электросамокатов. Или же просто подростки портят чужое имущество. К сожалению, местная власть здесь мало на что может повлиять, это вопрос кикшеринговых компаний, поэтому они должны принимать какие-либо действия»,— прокомментировал господин Прозоров.

Татьяна Колегова

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