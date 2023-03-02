СИМ поставят на парковки

С 1 марта 2023 года для электросамокатов начали действовать новые Правила дорожного движения. Ограничивается разрешенная скорость, минимальный возраст водителя, а также пользователям придется следовать дорожным знакам и разметке. Кроме того, регионы должны создать парковки и инфраструктуру для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). В миндортрансе Удмуртии сообщили, что в настоящий момент парковки для СИМ отсутствуют, однако в этом направлении уже ведется работа. Новые полосы для СИМ создавать не планируют, но увеличится протяженность уже существующих велосипедных. Представители власти республики считают, что урегулирование закона для СИМ необходимо, но при этом также требуется создать полноценную инфраструктуру.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Красильников Фото: Михаил Красильников

Как сообщает «Ъ», министерство транспорта России направило регионам письмо о вступлении в силу с 1 марта новой редакции Правил дорожного движения (ПДД), регулирующих вопросы движения электросамокатов, моноколес, гироскутеров и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). В новых правилах разрешенная скорость составит 25 км/ч, пользователи СИМ должны будут подчиняться требованию дорожных знаков и разметки, а выезжать на проезжую часть можно будет только лицам старше 14 лет. Кроме того, в письме указано о необходимости создания парковок и инфраструктуры для использования СИМ путем интеграции их в транспортную систему. Минтранспорта РФ рассчитывает, что электросамокаты станут альтернативой автомобилям и общественному транспорту.

Также водители СИМ обязаны подчиняться и другим правилам. Например, ездить по велодорожкам. Если они отсутствуют, можно выезжать на тротуар при условии, что масса СИМ не более 35 кг. Пешеходы при этом имеют преимущество. Если СИМ весит более 35 кг, необходимо выезжать на правый край проезжей части, при условии, что скорость ограничена 60 км/ч, у СИМ имеются тормоза, звуковой сигнал и опознавательные огни. К нарушителям ГИБДД будет применять штрафы от 800 до 1,5 тыс. руб.

На территории Удмуртии в настоящий момент официально зарегистрированные парковки для СИМ отсутствуют, однако планы существуют и над ними ведется работа, сообщили «Ъ-Удмуртия» в республиканском министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

«После введения на федеральном уровне требований к парковочным местам для СИМ, будет определена возможность совместимости парковки велосипедов и средств индивидуальной мобильности»,— прокомментировал глава ведомства Алексей Горбачев.

Министр добавил, что план интеграции будет разрабатываться муниципальными образованиями с учетом требований федеральных норм, которые вступили в силу 1 марта 2023 года. Также в соответствии с федеральными законами будет разработана проектная документация, в которой администрации городов и районов укажут места размещения парковок для электросамокатов. Алексей Горбачев подчеркнул, что необходимость организации парковок для СИМ на улично-дорожной сети межмуниципального значения отсутствует. При этом осуществлять движение на этом виде транспорта можно будет по велосипедной и пешеходной дорожкам. Таким образом, вновь создаваемых полос для электросамокатов не появится, а будет усилена работа по увеличению протяженности уже существующих велосипедных и вело-пешеходных дорожек в районах Удмуртии.

«Трудности в организации парковок могут возникнуть лишь в части числа заявлений на размещение пунктов проката СИМ. Что касается муниципальных парковок, то их число растет и не остановится до тех пор, пока на них не будет полностью удовлетворен спрос граждан Удмуртии»,— поделился господин Горбачев. Он добавил, что начало работ будет определено после подготовки муниципалитетами планов интеграции и принятия соответствующей нормативной правовой документации на федеральном уровне.

В управлении благоустройства и охраны окружающей среды администрации Ижевска подтвердили, что в целях организации безопасного движения и использования электросамокатов совместно с миндортрансом Удмуртии формируются планы по интеграции СИМ в транспортные системы города. «На сегодняшний день специализированные парковки для электросамокатов не предусмотрены, а велосипедные для них не предназначены. Выделение отдельной полосы для СИМ также не запланировано. Будет разрабатываться нормативная документация об организации парковок в заездных карманах для СИМ в местах их наибольшей концентрации и по мере необходимости»,— прокомментировал начальник управления Евгений Бунтов.

В Ижевске впервые кикшеринговые сервисы появились в 2020 году. Тогда электросамокаты в аренду стала предлагать компания Whoosh. Весной 2021 года им на смену пришел шеринг Lucky Bike, а в июне появился Matur.city, из-за невостребованности проработавший всего месяц. В 2022 году Lucky Bike начал работу в Ижевске под маркой Urent. На рынок также вышла ижевская кикшеринговая компания Volt. В компании сообщили, что уже не занимаются этим направлением бизнеса. Электросамокаты кикшеринга размещались в основном в центральной части города, но стоянки были и в спальных районах города. Сезон компании начинали ранней весной, а завершали его осенью. Помимо этого, в теплое время года взять электросамокат в прокат можно в парках, на набережной Ижевского пруда и в других общественных пространствах.

Учитывая, что за последнее время увеличилось количество ДТП с участием электросамокатов, регулирование их использования было необходимо, говорит председатель постоянной комиссии госсовета Удмуртии по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Прозоров.

«Мы живем в развивающемся новом мире, где становится востребованным новый вид транспорта, и государство должно идти на встречу и предпринимать меры регулирования. Начиная от создания инфраструктуры, включающей в себя и парковки, и зарядку для электросамокатов, заканчивая разработкой новых правил дорожного движения для участников»,— сказал господин Прозоров.

Председатель постоянной комиссии гордумы Ижевска по местному самоуправлению, информационной политике и связям с общественностью Алексей Гарипов поддерживает упорядочивание инфраструктуры и нововведения в ПДД для электросамокатов. Однако он подчеркивает, что в законодательстве есть пробелы. «В закон добавили ограничение скорости и веса электросамоката, минимальный разрешенный возраст водителя, но не указали, кто за этим будет следить и как контролировать. Я думаю, что закон будет действовать только в одном случае, когда уже что-то произойдет. Сбили кого-то, и будут по факту происшествия разбираться: сколько лет, какую скорость держал. Ужесточение правил для электросамокатов — это необходимо и важно, но в реалиях жизни его будет сложно реализовать»,— поделился господин Гарипов.

Татьяна Колегова

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