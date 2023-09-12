В комитете по экономической политике Петербурга назначен новый замглавы

Новым заместителем председателя комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга назначена Людмила Старкова. Она приступила к работе на новом посту с понедельника, 11 сентября, сообщает «Закс.ру». В Смольном она будет курировать работу управления стратегического планирования и административного управления, уточняет издание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного

Госпожа Старкова трудится в администрации Петербурга с февраля 2022 года. До этого она руководила управлением стратегического планирования в КЭПиСП.

Ранее «Ъ-СПб» писал также о назначении нового замглавы комитета имущественных отношений Петербурга. Эту должность занял экс-сотрудник комитета по строительству Павел Фролов.

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