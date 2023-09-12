Замглавы имущественных отношений Смольного стал экс-сотрудник комстроя

Новым заместителем председателя комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга назначен Павел Фролов. Ранее он занимал пост начальника управления в комитете по строительству. О кадровых перестановках в Смольном 12 сентября сообщает «Закс.ру».

По информации издания, в КИО господин Фролов будет заниматься контролем деятельности управления землеустройства и обеспечения кадастровых работ, управления городского кадастра и мониторинга земель. Помимо этого, он будет курировать работу подведомственного СПб ГБУ «Городское управление кадастровой оценки». К своим полномочиям он приступил 6 сентября.

В комитете по строительству ранее Павел Фролов работал на разных должностях. В частности, руководил отделом нормативно-методического обеспечения, отделом мониторинга и стандартизации, а также возглавлял управление перспективного развития и координации проектно-изыскательских работ.

Напомним, ранее в администрации Петербурга произошли и другие кадровые перестановки. Подробнее о них — в материале «Ъ-СПб» «Губернатор жмет на новые кнопки».

Во вторник, 12 сентября, стало известно о смерти бывшего вице-губернатора Петербурга Анатолия Повелия. Он скончался на 60-м году жизни.

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