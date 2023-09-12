На российский конкурс «Это у нас семейное» поданы 60 тыс. заявок из 25 стран

Первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко подвел итоги первой недели регистрации участников конкурса «Это у нас семейное», который проводится на платформе АНО «Россия — страна возможностей». «У нас уже более 60 тыс. человек, которые подали заявку на участие в конкурсе,— сказал господин Кириенко.— Очень разные семьи из всех 89 регионов нашей страны и уже 25 стран. Там и страны СНГ, и США, и Германия, Франция, Италия, Швеция. Уже 25 стран, из которых россияне подали заявки на участие в этом конкурсе».

Соорганизаторы конкурса — Росмолодежь и Российское движение детей и молодежи «Движение первых» при участии общества «Знание» и АНО «Больше, чем путешествие». О запуске проекта сообщил президент Владимир Путин во время открытого урока «Разговоры о важном» 1 сентября. По мнению главы государства, семейный конкурс внесет вклад в развитие традиционных ценностей.

Конкурс «Это у нас семейное» состоит из нескольких этапов, включая дистанционный этап и окружные полуфиналы, завершится он летом 2024 года большим финалом в Москве, где соберутся 300 семей со всей страны. В конкурсе могут участвовать семейные команды, состоящие из четырех и более человек, которые являются по отношению друг к другу представителями трех и более поколений. Участники семейной команды должны быть гражданами РФ, возраст самого младшего участника семейной команды должен быть не менее 6 лет на момент регистрации. В составе семейной команды обязательно должен быть участник от 6 до 17 лет. Предполагается, что каждая семейная команда создаст и представит свой проект, в ходе которого будут укрепляться межпоколенческие связи и утверждаться семейные ценности.

Сергей Кириенко также отметил, что главная ценность конкурса «не материальные призы, а уникальная возможность достигать результатов всей семьей и проводить время вместе». Впрочем, призы также предусмотрены: «По решению президента у нас будет такой принцип: 1,5 тыс. семей попадают в полуфинал… 300 человек, попадающие в финал, получают уникальное большое семейное путешествие. 30 семей (суперфиналистов.— ''Ъ'') получают сертификат на 5 млн руб. на улучшение жилищных условий»,— сказал замглавы администрации президента.

Иван Тяжлов