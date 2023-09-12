Сборная России успела к ничьей

Сборная России завершила сентябрьский сбор первым в его рамках матчем, который она провела более или менее боевым составом. Правда, добиться победы он ей не помог. Российская команда, которая до этого не смогла справиться с египетской олимпийской сборной, на выезде разошлась миром — 1:1 — с катарцами, отыгравшись в концовке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Футболисты сборной России (слева — Георгий Джикия) превосходили катарцев лишь в начале и конце матча

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Футболисты сборной России (слева — Георгий Джикия) превосходили катарцев лишь в начале и конце матча

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Сборная России, которую в прошлом году отцепили от отбора на катарский чемпионат мира, все же хотя бы сыграла на одном из стадионов, его принимавших, и с одним из участников первенства. Для ее нынешнего положения — команды, которой никакие официальные турниры и столкновения с элитными соперниками не светят,— афиша просто чудесная. И россияне некоторое время украшали ее игрой.

Первые ее две товарищеские встречи в рамках сентябрьского сбора состоялись в Египте. В них с местной олимпийской сборной играла (надо сказать, довольно невнятно — ничья и поражение), по сути, российская молодежка — футболисты на перспективу, причем чаще всего явно не ближайшую.

А на поле арены Al Janoub в пригороде Дохи тренер Валерий Карпин выпустил почти всех лидеров, включая легионеров — Александра Головина, Алексея Миранчука.

И примерно четверть часа этот вариант очень ярко демонстрировал разницу в классе с необычным египетским. Вот Руслан Литвинов намекнул, что дает его присутствие на позиции центрального защитника — а такие тонкие и мягкие передачи на несколько десятков метров, как та, которую он выдал Миранчуку, мяч не обработавшему. А вот Головин, нахальный, как и полагается человеку, утвердившемуся в роли звезды во французской лиге, раскрутил опекунов и на ровном месте создал возможность для неплохого удара, отраженного вратарем Мешалом Баршамом. А вот Федор Чалов навел шороху во вратарской, заставив катарцев судорожно отбиваться. А вот еще опаснее, чем Головин, пальнул издали Дмитрий Баринов.

Переоценивать эти российские достижения, конечно, не стоило. На домашнем чемпионате мира сборная Катара выступила совершенно бесславно, а уже в этом году не предоставила никаких доказательств, что его опыт пошел ей на пользу. В минувшие месяцы с катарцами разбирались, часто — без труда, не только мексиканцы, но и, например, бахрейнцы, иракцы, гаитяне, панамцы, кенийцы и хорватская команда, скроенная из игроков в возрасте до 23 лет. Но все равно картина по сравнению с египетской должна была жутко радовать глаз тех, кто переживал за гостей.

Но радовала она его лишь примерно четверть часа. А к середине первого тайма взгляд уже фиксировал тот факт, что только что такие осторожные, все время отступающие хозяева контролируют мяч, и в основном — на российской половине. Сборная России же куда-то растеряла свои наглость и зубастость, словно расплавившиеся на катарской жаре. Теперь отступала именно она, а катарский контроль время от времени трансформировался в неплохие моменты. Допустим, шикарно смотрелся дальний удар Буалема Хухи, который вратарь Матвей Сафонов вытащил под перекладиной.

Что-то в том же духе творилось с российскими футболистами и в египетских матчах: за недурным отрезком, казалось, свидетельствующим о подавляющем превосходстве в мастерстве и тонусе, внезапно следовал отрезок чуть ли не полной беспомощности.

По большому счету как следует огрызнулась сборная России лишь перед перерывом. Антон Зиньковский, до этого «молчавший», неожиданно взорвался на правом фланге, но добыл всего-навсего штрафной.

В середине второго тайма Валерий Карпин решил, что настало время новой порции замен. Предыдущую он соорудил еще в перерыве, и она не то чтобы снабдила скромную российскую игру яркой искрой, но по крайней мере добавила ей плотности. В числе тех, кого отправлял в бой Карпин, был и вратарь Илья Лантратов. И уже стоя на бровке, он наблюдал за тем, как более или менее надежная российская оборона допускает страшный срыв, позволяя Акраму Афифу убежать один на один с Матвеем Сафоновым. Сборной России и ее голкиперу широко улыбнулась удача: Афиф промазал.

Лантратову повезло гораздо меньше. Сразу после его выхода у сборной Катара прошел навес с левого фланга. Мяч идеально, перелетев появившегося вместе с Лантратовым Александра Солдатенкова, который, кажется, не ожидал такого подвоха, опустился на голову Ахмеда Алаэльдина. Катарцы открыли счет.

Лишь будучи придавленной обстоятельствами, сборная России вернула себе интересный облик.

В концовке она играла в лихой и страстный футбол, в котором эмоции не исключали рассудительности. Времени на спасение у российской команды оставалось мало, но она все-таки его обнаружила. Помог угловой и высокий прыжок задавившего стоявшего перед ним катарца Солдатенкова. Более того, создалось ощущение, что гол будто влил в российских футболистов мощную дозу адреналина. Но финальный свисток прозвучал слишком рано, чтобы ее с толком использовать.

Алексей Доспехов