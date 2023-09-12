Лавров вслед за Путиным предложил Украине отменить указ о запрете переговоров с РФ

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что чем дольше Украина будет затягивать переговоры с Россией, тем сложнее сторонам будет договариваться. Вслед за президентом Владимиром Путиным министр отметил, что первым шагом к началу российско-украинских переговоров должна стать отмена указа президента Украины Владимира Зеленского.

В эфире программы «Вести» Сергея Лаврова попросили прокомментировать заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Украина готова к переговорам с Россией и подключится к ним, если Москва проявит инициативу.

«Я читал это заявление. Странное, действительно. Год назад как минимум, а то и раньше, я уже не припомню, Зеленский подписал указ, который запрещает вести любые переговоры с правительством Владимира Путина, об этом известно всему миру. И если те, кто направляет этот режим, решили, что украинцы должны быть готовы к переговорам, то, наверное, первым шагом должно стать пожелание или приказ отменить этот декрет»,— сказал господин Лавров (цитата по ТАСС).

Ранее сегодня, 12 сентября, комментируя в ходе ВЭФ заявление господина Блинкена, Владимир Путин также предложил США повлиять на Украину для отмены декрета Владимира Зеленского. Он подчеркнул, что, если стремление к началу переговорного процесса искреннее, украинская сторона должна публично заявить об этом.

Переговоры между Россией и Украиной прекратились в мае 2022 года. В октябре того же года Владимир Зеленский подписал указ, которым запретил вести переговоры с президентом России, пока этот пост занимает Владимир Путин. В мае текущего года господин Зеленский сказал, что переговоры не начнутся до вывода российских войск с территории Украины.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».