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«Тут возраст модели — это, скорее, преимущество»

Дмитрий Гронский — о пикапах Sollers ST6

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает об автомобиле, который планируют собирать во Владивостоке.

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Во Владивостоке возобновило свою работу автосборочное предприятие группы «Соллерс». Когда-то оно выпускало автомобили марки Mazda, теперь это машины под собственным брендом — пикапы Sollers ST6.

Собственно, этот автомобиль уже достаточно хорошо известен на нашем рынке, потому что купить его можно у официальных дилеров китайской компании JAC Motors. Модель была представлена теперь уже в далеком 2016 году и выглядит немного старомодно, но для пикапов, как мы знаем, главными достоинствами являются не дизайнерские изгибы кузова или светодиодная оптика, а прежде всего надежность.

Как «Соллерс» перезапускает завод во Владивостоке

И тут возраст модели — это, скорее, преимущество, потому что автопроизводитель уже успел устранить недостатки, если они были. На российском рынке модель появилась в 2019 году, причем к нам привозили машины, собранные на предприятии китайской марки в Казахстане.

Основой конструкции пикапа служит рама, взятая когда-то от Toyota Hilux. Двигатели — 2-литровые бензиновый и дизельный, развивающие соответственно 176 и 136 л.с. Но у дизельного мотора ожидаемо выше момент — 320 против 290 Нм, и у машины на солярке выше грузоподъемность.

Коробка — 6-ступенчатая механическая, так что водителю придется трудиться, орудуя ручкой. Зато есть полный привод и понижающая передача. И уже в базовой комплектации — кондиционер, круиз-контроль, подогрев передних сидений и задние датчики парковки. А в топовом исполнении — кожаные сиденья и бесключевой доступ.

Стоит пикап Sollers ST6 в районе 2,5 млн руб. Но уже в обозримом будущем есть план локализовать ряд узлов и агрегатов автомобиля. Недавно в особой экономической зоне «Алабуга» был запущен завод двигателей.

На стадии реализации находится проект по организации производства трансмиссий на площадке Заволжского моторного завода. Теоретически двигатель и коробка отечественного производства должны снизить стоимость машины. Но за последнее время мы привыкли, что цены на автомобили только растут.

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