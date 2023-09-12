Экс-руководителя ГлавУКСа Сергея Куклаева выпустили из СИЗО

По решению суда освобожден бывший и.о. директора ГлавУКС Нижнего Новгорода Сергей Куклаев. Его арестовали в ноябре прошлого года по резонансному уголовному делу подрядчиков из АО Группа компаний ЕКС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В полиции заподозрили, что в ходе масштабного благоустройства парка «Швейцария» было похищено свыше 40 млн руб. за счет укладки покрытия из резиновой крошки меньшей толщины, чем было в проекте. Кроме руководителя стройзаказачика под следствие попали двое сотрудников ГК ЕКС, работавших в нижегородском проекте компании.

Однако в ходе расследования предъявленное Сергею Куклаеву обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах не подтвердилось. В отношении него было прекращено уголовное дело по хищению средств, следствие оставило только эпизод со злоупотреблением должностными полномочиями. Бывший управленец не отрицает вину в том, что подписал часть актов выполненных работ, которые не были завершены – с этим обвинением он согласился и дал подробные показания.

Несмотря на то, что следователь СЧ ГСУ настаивал на продлении срока ареста, суд решил перевести обвиняемого под домашний арест. Данная мера, по мнению суда, обеспечит справедливый баланс интересов всех участников по делу и поможет провести разбирательство в разумные сроки. Бывшему управленцу ГлавУКСа также запретили пользоваться средствами связи и контактировать со свидетелями из муниципального управления капстроительства.

Иван Сергеев