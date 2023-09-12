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Коммерсантъ FM
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Минтруд предложил давать выплаты по уходу работающим родителям детей-инвалидов

Минтруд подготовил проект указа, который позволит родителям детей с инвалидностью работать и получать пособие по уходу. Это станет возможно при условии частичной занятости, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Родители и опекуны, осуществляющие уход за детьми с инвалидностью или гражданами с инвалидностью I группы с детства, получают по 10 тыс. руб., но сейчас такие выплаты положены только неработающим. Теперь эту возможность хотят предоставить тем, кто работает неполный рабочий день, дистанционно, на дому, по договорам авторского заказа и гражданско-правового характера, предметом которых являются выполнение работ и оказание услуг, а также индивидуальным предпринимателям и самозанятым.

Инициативу подготовили по поручению президента Владимира Путина, данного во время ПМЭФ. Предполагается, что она вступит в силу с 1 января 2024 года.

В числе других поручений господина Путина было обеспечение выплат ежемесячных пособий на детей, в том числе если доходы трудоспособных членов семьи растут во время получения выплат. Все поручения были даны до 1 октября, ответственным за их выполнение назначили премьер-министра Михаила Мишустина.

Лаура Кеффер

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