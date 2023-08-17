Путин поручил сохранять детские пособия при росте доходов семьи

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить выплаты ежемесячных пособий на детей, в том числе если доходы трудоспособных членов семьи растут во время получения выплат. Документ опубликован на сайте Кремля.

Господин Путин также поручил правительству обеспечить внесение поправок в правовые акты, которые позволят сохранить права на получение ежемесячных пособий по уходу за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства для родителей или опекунов, если у них есть частичная занятость.

Поручения даны по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023). Они должны быть выполнены до 1 октября 2023 года. Ответственными за их выполнения назначен председатель правительства России Михаил Мишустин.

Единое пособие — мера социальной поддержки для родителей и беременных женщин, которая с 1 января 2023 года объединила прежние социальные выплаты на детей. С 2024 года власти хотят заменить единым пособием все ежемесячные выплаты, которые назначаются семьям с детьми до 17 лет включительно.

По информации «Ведомостей», в 2024 году на выплаты выделят 1,61 трлн руб., в 2025-м — 1,72 трлн руб., а в 2026-м — 1,86 трлн руб. Расходы федерального бюджета на выплаты вырастут в среднем на 35% по сравнению с 2023 годом.

Олеся Павленко