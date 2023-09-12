Инвестпрограмма НЭВЗ в 2023 году сократилась в 2,6 раза

«Новочеркасский электровозостроительный завод» (НЭВЗ) в 2023 году сократит объем инвестиций в обновление мощностей с 3,59 млрд руб. до 1,37 млрд руб. — в 2,6 раза, сообщили в пресс-службе предприятия «РБК Ростов-на-Дону».

Изменения инвестпрограммы связаны с пересмотром источников льготного финансирования, отметили в компании. В текущем году на предприятии планируют заменить оборудование и реконструировать производственные площади цехов.

По информации «РБК Ростов-на-Дону», в текущем году НЭВЗ планировал увеличить объем инвестиций для обновления производственных мощностей в 4,8 раза по сравнению с объемом средств, выделенных на данные цели в 2022 году.

Анастасия Назарова