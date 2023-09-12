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Коммерсантъ FM
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Калужский ликеро-водочный завод не смог отсудить бренд «Пираты Карибского моря» у Disney

КЛВЗ «Кристалл» не смог отсудить бренд «Пираты Карибского моря» у Disney

Суд по интеллектуальным правам отказал Калужскому ликеро-водочному заводу (КЛВЗ) «Кристалл» в досрочном прекращении правовой охраны в России товарных знаков «Пираты Карибского моря» и Pirates of the Caribbean: Dead Man`s Chest по причине их неиспользования в классе алкоголя. Бренды закреплены за Disney Enterprises.

«В иске отказать полностью»,— говорится в постановлении суда (цитата по «Интерфаксу»).

По данным Роспатента, бренд на английском языке был зарегистрирован в России Disney Enterprises в 2007 году, на русском — в 2015-м. В апреле КЛВЗ «Кристалл» обратился в суд по интеллектуальным правам, поскольку американская сторона не использовала свои бренды в классе алкогольных напитков, а «Кристалл», наоборот, планировал расширять свою линейку.

Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» — производитель водки «Чарочка», Bionica и «Воронецкая». В 2022 году КЛВЗ произвел 1,35 млн дал ликероводочных изделий. По итогам прошлого года выручка предприятия составила 2,2 млрд руб. и увеличилась на 48,3% год к году, чистая прибыль — 115 млн руб. (+138%). Заводу также принадлежат права на товарные знаки «Фантомас» и «Гладиатор».

Подробнее о деле — в материале «Ъ FM» «"Кристалл" претендует на "пиратский" алкоголь».

Милена Костерева

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