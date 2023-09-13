Миллионы ушли по договору

В Краснодаре передано в суд дело в отношении адвоката Михаила Урвачева и предпринимателя Руслана Шнахова, которые обвиняются в мошенничестве с имуществом семьи Цапков. Следствие полагает, что в 2014 году бывшая судья Арбитражного суда Ростовской области Светлана Мартынова привлекла Урвачева и Шнахова к организации незаконной схемы, позволившей похитить с арестованного банковского счета Надежды Цапок 92 млн руб. Подсудимые утверждают, что расценивали свое участие в сделках как обычную предпринимательскую деятельность.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Урвачева утверждает, что занимался обычной предпринимательской деятельностью

Фото: youtube.com Михаил Урвачева утверждает, что занимался обычной предпринимательской деятельностью

Фото: youtube.com

Как стало известно «Ъ», в Ленинский районный суд Краснодара поступило уголовное дело о хищении 92 млн руб. со счета директора ООО «Артекс-Агро» Надежды Цапок, матери лидера «кущевской банды» Сергея Цапка (скончался во время следствия по его делу). Адвокату Михаилу Урвачеву и предпринимателю Руслану Шнахову предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве и фальсификации доказательств по гражданскому делу. Еще одна фигурантка, экс-судья Арбитражного суда Ростовской области Светлана Мартынова, в августе текущего года была приговорена к десяти годам колонии (суд учел семилетний срок наказания, назначенный Мартыновой в 2018 году по другому делу).

По версии обвинения, в 2014 году Светлана Мартынова и ее сообщники разработали схему хищения средств со счета Надежды Цапок в Россельхозбанке. Для этого злоумышленники обратились к пенсионерке Анне Данько, которая в 2012 году выиграла спор с Надеждой Цапок о крупных сельхозугодьях в Кущевском районе, тогда же за Цапок была признана крупная задолженность перед Анной Данько за многолетнее использование земли. Однако взыскать долг было невозможно, так как все счета семьи Цапков были арестованы в рамках дела о преступлениях банды. Светлана Мартынова и ее сообщники, как полагает обвинение, предложили госпоже Данько уступить им право требования долга с Надежды Цапок на сумму 92 млн руб. Пенсионерка и ее представитель, юрист Виктория Лесная, согласились и подписали с Русланом Шнаховым предварительный договор с обязательством к определенному сроку заключить основной договор цессии. Документы к сделке готовил адвокат Михаил Урвачев. В мае 2014 года Руслан Шнахов обратился в Ленинский суд Краснодара с иском о понуждении Анны Данько заключить основной договор цессии, указав на то, что пенсионерка якобы уклоняется от заключения сделки. Суд удовлетворил требование Руслана Шнахова, признав его кредитором Надежды Цапок, и тут же постановил взыскать долг.

В июле 2014 года Ленинский суд разъяснил представителю ФССП, что решение о взыскании с Надежды Цапок подлежит исполнению независимо от арестов, в итоге 92 млн руб. были перечислены Руслану Шнахову, дальнейшая судьба средств неизвестна.

Вскоре после списания средств Краснодарский крайсуд отменил решение о понуждении Анны Данько к заключению сделки, указав на то, что на момент вынесения этого судебного акта зафиксированные предварительным договором сроки уже прошли, поэтому вывод первой инстанции об уклонении пенсионерки от сделки является ошибочным. В 2015 году по факту хищения средств Надежды Цапок было возбуждено уголовное дело, в ходе которого выяснилось, что представленный в Ленинский суд предварительный договор между Анной Данько и Русланом Шнаховым содержал недостоверные данные о сроках, что позволило злоумышленникам ссылаться на якобы отказ Анны Данько от его выполнения и получить решение в свою пользу. Виктория Лесная пояснила, что она подписала последний лист документа, а остальные листы были подменены. Следствие полагает, что фальсификацию документов осуществили сообщники Светланы Мартыновой.

Бывшую судью Светлану Мартынову признали виновной в хищении средств матери лидера Цапков

Адвокат Владимир Резников, осуществляющий защиту Руслана Шнахова, пояснил «Ъ», что его подзащитный признает проявленные им в ходе сделки с Анной Данько невнимательность и небрежность, приведшие к негативным последствиям. «Руслан Шнахов расценивал договор цессии как обычный эпизод предпринимательской деятельности, не подозревая о возможной криминальной составляющей»,— пояснил адвокат. Денис Зайкин, адвокат Михаила Урвачева, не стал оглашать позицию защиты, в ходе следствия Урвачев не признавал участия в фальсификации. Оба обвиняемых утверждают, что они не присваивали похищенных средств.

Анна Перова, Краснодар