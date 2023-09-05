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Губернатор жмет на новые кнопки

Глава телеканала «Санкт-Петербург» и куратор жилищно-коммунального хозяйства отправлены в отставку

Вчера, 4 сентября, на рабочем совещании губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объявил о перестановках в городском правительстве. Анатолий Повелий покинул пост вице-губернатора, его место занял глава Красногвардейского района Евгений Разумишкин. Перестановки затронули также телеканал «Санкт-Петербург»: его глава Александр Малькевич, которого СМИ связывают с именем погибшего в августе бизнесмена Евгения Пригожина, ушел с должности и стал советником господина Беглова. Эксперты не связывают новые отставки и назначения с выборами следующего года, называя их «техническими».

Эксперты указывают, что серьезных претензий к работе Анатолия Повелия со стороны губернатора города не было. Но у горожан прошлой зимой, вероятно, вопросы к куратору ЖКХ в городе были: как минимум по поводу уборки снега

Эксперты указывают, что серьезных претензий к работе Анатолия Повелия со стороны губернатора города не было. Но у горожан прошлой зимой, вероятно, вопросы к куратору ЖКХ в городе были: как минимум по поводу уборки снега

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Эксперты указывают, что серьезных претензий к работе Анатолия Повелия со стороны губернатора города не было. Но у горожан прошлой зимой, вероятно, вопросы к куратору ЖКХ в городе были: как минимум по поводу уборки снега

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Глава Красногвардейского района Петербурга Евгений Разумишкин назначен на должность вице-губернатора. Он будет курировать вопросы городского хозяйства, жилищной политики и благоустройства. Ранее, с 2021 года, этим занимался Анатолий Повелий. Сейчас он стал советником губернатора. Господин Разумишкин работает в государственных структурах с 2004 года. Карьеру в этой сфере он начал в администрации Калининского района, где был главным специалистом. К 2012 году он стал первым заместителем главы администрации, а затем перешел на ту же должность в Красногвардейский район. Позже господин Разумишкин был замглавой комитета по работе с исполнительными органами государственной власти и взаимодействию с органами местного самоуправления, а в 2016 году стал возглавлять администрацию Красногвардейского района. Место руководителя заняла его первый заместитель Ольга Козлова.

Евгений Разумишкин родился в Петербурге в 1974 году. Окончил Санкт-Петербургскую государственную инженерно-экономическую академию по специальности «Экономика и управление в машиностроении». Позже он работал в бизнес-структурах: РОССТРО, «Промэкспорт», «Ленстройдеталь» и «Петросланец».

Председатель комиссии по городскому хозяйству и созданию комфортной городской среды и депутат Заксобрания от «Единой России» Александр Ходосок считает, что брать на место вице-губернатора человека, который ранее возглавлял районную администрацию,— грамотное решение. «Евгений Николаевич — человек опытный, ему эти сферы деятельности все известны, потому что глава района является важной административной фигурой. У него в жизни присутствовали все эти сферы, опыта ему не занимать. Он знает всю эту работу изнутри»,— полагает он.

С ним согласен еще один член комиссии и депутат «Справедливой России — За правду» Михаил Амосов. Он считает, что предыдущее место работы подготовило Евгения Разумишкина к этой должности. «Мне кажется, что назначение человека, который работал на районном уровне, выглядит логично. Городское хозяйство в значительной степени управляется на уровне районов. Взять ту же уборку снега: в основном это задача районного звена. Мне пока трудно объяснить эту смену в Смольном, потому что я никогда не слышал, чтобы к Анатолию Повелию были какие-то претензии со стороны губернатора. Вроде его он активно поддерживал»,— говорит господин Амосов.

Оба депутата считают, что сильных изменений в политике правительства с приходом нового вице-губернатора не будет. Они думают, что в ближайшее время основным фронтом работ нового вице-губернатора станет совершенствование работы фонда капитального ремонта, расселение аварийного жилого фонда и развитие городской среды.

Кадровые перестановки в Смольном коснулись и телеканала «Санкт-Петербург»: его глава Александр Малькевич стал советником губернатора. На должность генерального директора назначена его заместитель по информационному вещанию Екатерина Ходаринова. Господин Малькевич останется в Смольном на общественных началах и возглавит работу с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями.

СМИ связывали фигуру Малькевича с погибшим в августе предпринимателем Евгением Пригожиным. Ранее Александр Малькевич курировал англоязычный проект USA Really. Медиа являлось «дочкой» РИА «ФАН», входящего в группу «Патриот», которую связывают с создателем ЧВК «Вагнер» и петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным. Он внесен в санкционные списки США, Великобритании, Украины и ряда других стран.

Эксперты считают, что это «достаточно интересный» выбор, а сам экс-гендир телеканала может помочь Смольному в работе с федеральными органами. «Без всякого сомнения, он специалист. К его деятельности и взглядам можно относиться по-разному, но он специалист. Я считаю, что это не самый плохой, а даже достаточно удачный выбор. Если он все-таки будет участвовать в выборной кампании губернатора, то он сможет обеспечить необходимый результат. Он человек-телевизионщик из узкой сферы, а это сильная единица коллектива»,— рассуждает политический психолог Александр Конфисахор.

Директор Института современного государственного развития и политолог Дмитрий Солонников считает, что господин Малькевич востребован на федеральном уровне и уровень руководителя регионального телевидения уже перерос. «То, что он советник губернатора по связям с присоединенными территориями, говорит о том, что его основной вектор — это повестка всей страны. Он работает в этой сфере и будет консультировать губернатора Петербурга по этим моментам. Я думаю, что его назначение связано с тем, что он ездит по всей стране и участвует в большом количестве федеральных мероприятий. В "федералке" его, скорее всего, будет больше, чем в Петербурге»,— комментирует господин Солонников.

По мнению экспертов, перестановки в Смольном обусловлены техническими вопросами и настройкой работы администрации. К выборам губернатора Петербурга они не имеют отношения, заключают собеседники издания.

Полина Пучкова

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