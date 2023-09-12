Электромобиль BMW iX1 получил бюджетную версию с одним двигателем

Компания BMW представила новую модификацию электрического кроссовера iX1, получившую один мотор.

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Электромобиль по дизайну кузова и салона унифицирован с кроссовером с двигателями внутреннего сгорания, но отличается голубыми акцентами в оформлении экстерьера и интерьера. По уровню оснащения и доступным опциям BMW iX1 аналогичен BMW X1 последнего поколения.

Версия eDrive20 получила 204-сильный электромотор, установленный на передней оси, и передний привод. Батарея на 64,7 кВт•ч обеспечивает запас хода до 475 км без подзарядки в зависимости от оснащения и размерности колес.

Напомним, премьера BMW iX1 состоялась летом 2022 года. Электромобиль был представлен вместе с новым поколением кроссовера BMW X1.

Максим Вершинин

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