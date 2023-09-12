Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Кубанский ученый рассказал, можно ли есть свинину во время вспышки АЧС

Для людей вирус африканской чумы свиней (АЧС) не представляет опасности, рассказал «Ъ-Кубань» доктор сельскохозяйственных наук, доцент ВАК, профессор Кубанского государственного аграрного университета, генеральный директор ЗАО СХНПП «Биоинженер» Григорий Камлацкий.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Вирус африканской чумы синей погибает при температуре +78 градусов. Поэтому термически обработанное мясо безопасно для человека. При этом вирус не погибает при заморозке и гниении. АЧС несет серьезный экономический ущерб сельскому хозяйству, именно поэтому из магазинов изымают мясо и затем сжигают его — уничтожают очаги заражения»,— объясняет Григорий Камлацкий.

Африканская чума свиней (АЧС) — высокозаразное вирусное заболевание свиней, протекающее в острой форме. Начинается с лихорадки и заканчивается некрозом внутренних органов. Обычно животные, подхватившие АЧС, умирают в течение пяти дней после заражения.

В Краснодаре 8 сентября в магазине, расположенном на улице Уральской, обнаружили мясные субпродукты с ДНК вируса африканской чумы свиней. В результате было уничтожено 154,3 кг свиной продукции. Ее производителем оказалось ООО ТД «Кущевский». 6 сентября генетический материал вируса африканской чумы свиней нашли в субпродуктах одного из розничных магазинов Тимашевска. Торговую точку закрыли.

К каким экономическим последствиям может привести вспышка АЧС на Кубани

На Кубани обнаружили уже четыре очага африканской чумы свиней. Вирус выявили на территории хозяйства «Импульс» в Кущевском районе, СТФ бригады №5 в границах плана землепользования ЗАО «Победа» АО фирмы «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева в Брюховецком районе и на ферме предприятия ЗАО «Новосергиевское», на территории свиноводческого комплекса «Делимит», принадлежащего АО «Кубанский бекон». Всего в регионе уничтожат более 12 тыс. свиней.

Наталья Решетняк

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...