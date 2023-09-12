Кубанский ученый рассказал, можно ли есть свинину во время вспышки АЧС

Для людей вирус африканской чумы свиней (АЧС) не представляет опасности, рассказал «Ъ-Кубань» доктор сельскохозяйственных наук, доцент ВАК, профессор Кубанского государственного аграрного университета, генеральный директор ЗАО СХНПП «Биоинженер» Григорий Камлацкий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Вирус африканской чумы синей погибает при температуре +78 градусов. Поэтому термически обработанное мясо безопасно для человека. При этом вирус не погибает при заморозке и гниении. АЧС несет серьезный экономический ущерб сельскому хозяйству, именно поэтому из магазинов изымают мясо и затем сжигают его — уничтожают очаги заражения»,— объясняет Григорий Камлацкий.

Африканская чума свиней (АЧС) — высокозаразное вирусное заболевание свиней, протекающее в острой форме. Начинается с лихорадки и заканчивается некрозом внутренних органов. Обычно животные, подхватившие АЧС, умирают в течение пяти дней после заражения.

В Краснодаре 8 сентября в магазине, расположенном на улице Уральской, обнаружили мясные субпродукты с ДНК вируса африканской чумы свиней. В результате было уничтожено 154,3 кг свиной продукции. Ее производителем оказалось ООО ТД «Кущевский». 6 сентября генетический материал вируса африканской чумы свиней нашли в субпродуктах одного из розничных магазинов Тимашевска. Торговую точку закрыли.

На Кубани обнаружили уже четыре очага африканской чумы свиней. Вирус выявили на территории хозяйства «Импульс» в Кущевском районе, СТФ бригады №5 в границах плана землепользования ЗАО «Победа» АО фирмы «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева в Брюховецком районе и на ферме предприятия ЗАО «Новосергиевское», на территории свиноводческого комплекса «Делимит», принадлежащего АО «Кубанский бекон». Всего в регионе уничтожат более 12 тыс. свиней.

Наталья Решетняк

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram