Путин: Россия работает над оружием на новых физических принципах

Оружие на новых физических принципах будет обеспечивать безопасность стран в ближайшем будущем, считает президент Владимир Путин. По его словам, Россия уже работает над таким оружием.

«Если посмотреть в сферу обеспечения безопасности, то оружие на новых физических принципах будет обеспечивать безопасность любой страны в ближайшей исторической перспективе. Мы прекрасно это понимаем и работаем над этим»,— сказал господин Путин в ходе пленарной сессии ВЭФ.

Оружие на новых физических принципах предполагает использование качественно новых или ранее не использовавшихся технологий и принципов действия. К такому оружию обычно относят лазерное, инфразвуковое, радиочастотное и т.д.

Производство оружия в РФ нарастили на фоне военной операции на Украине. «Калашников», в частности, увеличил объемы выпуска стрелкового оружия на 40% за год. В мае глава «Ростеха» Сергей Чемезов говорил, что на предприятиях госкорпорации производится почти 80% российской техники, участвующей в военной операции на Украине. Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что конвейеры ВПК в стране работают в три смены.

Лаура Кеффер