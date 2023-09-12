Производство водки в Удмуртии сократилось на 8,4% с начала 2023 года

В Удмуртии по данным за январь-июль 2023 года производство алкогольных напитков выросло на 0,4%, тогда как в июле рост составил 1,2% по отношению к прошлому месяцу. Такие данные приводит Удмуртстат. В частности, с начала года выпуск водки сократился на 8,4%, этилового спирта — 0,9%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

При этом производство пива за январь-июль достигло 1,03 млн дкл, что на 16,9% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Изготовление минеральной воды и питьевой воды без различных подсластителей оказалось на уровне 92,16 млн дкл, рост — 10,9%. Производство прочих безалкогольных напитков сократилось на 1,6% и оказалось на уровне 1,3 млн дкл.