Путин: из России уехали 160–170 деятелей культуры

Из России, по разным подсчетам, уехали 160–170 деятелей культуры, несогласных с политикой властей, заявил президент Владимир Путин. Он считает, что пусть лучше эти деятели работают за границей, чем в России «капают на мозги» и «продвигают нетрадиционные ценности».

«По разным подсчетам, это те же журналисты и подсчитывают, примерно 160–170 деятелей культуры выехали за рубеж, они не согласны с политикой российского государства»,— рассказал господин Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

Президент выразил мнение, что уехавшим талантливым людям лучше заниматься своим делом там, чем «капать на мозги» в стране.

«Если талантливый человек, который мог бы здесь что-то сделать, уехал, наверное, что-то мы потеряли. Но, с другой стороны, я честно скажу, может, лучше он тогда пускай и делает там, за границей, интересы которой он хочет обслуживать, чем здесь будет капать на мозги миллионам наших граждан и продвигать какие-то нетрадиционные ценности»,— сказал президент.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в апреле призвал не «записывать в пятую колонну» тех, кто «испугался, не понял» решение властей о военной операции на Украине. По мнению господина Пескова, уехавшие из России артисты не стали врагами государства. Минкульт отрицал, что ведет разработку законопроекта о лишении званий уехавших артистов.

Лаура Кеффер