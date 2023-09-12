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Коммерсантъ FM
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Баку согласился одновременно открыть дороги в Степанакерт через Агдам и Лачин

Российский Красный Крест доставил 15 тонн гуманитарной помощи в Карабах

Баку дал согласие на одновременное использование Лачинского коридора и дороги Агдам — Степанакерт при посредничестве Международного комитета Красного Креста (МККК), сообщила пресс-служба МИД Азербайджана.

«Касательно вопроса одновременного использования Лачинской дороги и дороги Агдам — Ханкенди (Степанакерт.— "Ъ"), то, как отметил Азербайджан в ходе контактов на высоком уровне с США и другими партнерами, Баку дал согласие на одновременное использование этих двух дорог при посредничестве МККК. Азербайджанская сторона готова создать условия для перевозки грузов при посредничестве МККК параллельно дороге Агдам — Ханкенди, с соблюдением пограничных и таможенных процедур на Лачинском КПП»,— говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).

Глава Российского Красного Креста (РКК) Павел Савчук сообщил, что организация уже доставила 15 тонн гуманитарного груза населению Карабаха.

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