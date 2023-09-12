«Звук» позволит бесшовно переключаться между музыкой на смартфоне и умных колонках

Стриминговый сервис «Звук» представил новую функцию, благодаря которой пользователи смогут бесшовно переключаться между воспроизведением музыки со смартфона на умные колонки. Можно будет переключаться с приложения «Звук» на смартфоне на колонки SberBoom и SberBoom Mini, просто коснувшись их устройством.

В компании считают, что новая технология предоставит пользователям возможность насладиться понравившимся треком, и, переключившись со смартфона на колонки, например, начать танцевать. Технология бесшовного переключения со смартфонов на колонки music touch была разработана совместно с командой SberDevices. «Звук» первым среди российских музыкальных стриминговых сервисов предоставил такой функционал.

В апреле 2023 года «Звук» анонсировал обновленное приложение: теперь в нем есть три главных раздела — «Эфир», «Обзор» и «Коллекция». Также приложение теперь более активно подстраиваться под пользователя с помощью искусственного интеллекта, например, определяет, предпочитает он слушать любимую музыку или находится в поиске новых артистов и песен.

Евгений Федуненко