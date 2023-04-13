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Коммерсантъ FM
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«Звук» представил обновленное приложение с тремя разделами и развитым ИИ

Музыкальный стриминговый сервис «Звук» обновил приложение: теперь в нем есть три главных раздела — «Эфир», «Обзор» и «Коллекция». Также приложение теперь будет более активно подстраиваться под пользователя с помощью искусственного интеллекта, например, будет определять, предпочитает ли он слушать любимую музыку или находится в поиске новых артистов и песен. Приложение будет постепенно обновляться до середины лета.

Раздел «Эфир» будет содержать различные «волны». Например, «Сила звука» будет пытаться угадать настроение пользователя и менять подборку в зависимости от этого. В волне «На репите» будут треки, которые пользователь чаще всего переслушивает. Также появятся волны «Плейлисты от редакторов» и «Эксперимент» — последняя будет предлагать слушателю новые жанры. При дальнейшем прослушивании раздел будет меняться и для каждого пользователя будет уникальным.

Во вкладке «Обзор» будет навигация по каталогу «Звука», а также подборки экспертов. По «Поиску» уже при вводе первой буквы будут показываться лучшие результаты. Также можно будет нажать на «Колокольчик» и следить за новыми релизами любимых исполнителей. С роликами сторис можно будет слушать новости о музыкальной индустрии, а также узнавать путь артистов к успеху. В разделе «Коллекция» упрощена навигация по любимым песням пользователя, а также усовершенствован поиск по избранному контенту.

Евгений Федуненко

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