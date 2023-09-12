Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел на грунт около Новосибирска

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку на грунт в Убинском районе Новосибирской области. Об этом сообщает telegram-канал Baza. Перед этим экипаж якобы подавал сигнал тревоги из-за отказа гидросистемы. Самолет планировалось посадить в аэропорту Новосибирска, однако впоследствии он пропал с радаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram / zstproc Фото: Telegram / zstproc

Информацию об экстренной посадке подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. По предварительным данным, на борту находились 170 человек, в том числе 23 ребенка. Все из них эвакуировались, пострадавших нет. Разрушений воздушного судна, строений и сооружений на земле нет.

К месту приземления направлены оперативная и аэромобильная группы Главного управления МЧС России по Новосибирской области. Для пассажиров подготовлен пункт временного размещения в местном Доме культуры.

«Ъ-Урал» обратился за комментарием в пресс-службу «Уральских авиалиний». На момент подготовки материала ответа не поступило.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте