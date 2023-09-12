СК возбудил уголовное дело из-за посадки в поле самолета «Уральских авиалиний»

В Новосибирской области возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта) после экстренной посадки в поле самолета «Уральских авиалиний». Об этом сообщили в пресс-службе Восточного МСУТ СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram / zstproc Фото: Telegram / zstproc

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Экстренную посадку самолет «Уральских авиалиний» совершил утром 12 сентября. Причиной инцидента мог стать отказ гидросистемы. В авиакомпании сообщили, что на борту находился 161 человек. Никто не пострадал, все пассажиры размещены в ближайшем населенном пункте. Разрушений воздушного судна, строений и сооружений на земле нет.

Ранее проверки по факту инцидента начали Западно-Сибирская и Уральская транспортные прокуратуры.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте