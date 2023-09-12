«Одна сплошная зона риска»

Министр экономического развития Максим Решетников подверг критике пересмотр итогов приватизации в России. Он заявил об этом в интервью РБК на Восточном экономическом форуме. Ранее аналогичное мнение озвучил Александр Шохин. По мнению главы РСПП, подобные действия властей не способствуют стабильности в стране. В настоящее время известно о десятках исков Генпрокуратуры с требованием изъять те или иные активы в пользу государства. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает происходящее естественным развитием событий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

То, о чем так долго говорили, а иные и требовали, наконец-то свершилось, — в России началась деприватизация. Пока не так чтобы массово, но тем не менее уже известно о нескольких десятках исков, поданных Генпрокуратурой, и об одном положительном решении суда, который постановил изъять в пользу государства 94,2% акций одного из крупнейших производителей формалина и метанола в России — компании «Метафракс Кемикалс».

Формулировка звучит следующим образом — «в связи с незаконной приватизацией в девяностые годы». Затем, по версии надзорного ведомства, происходили разные нарушения, и что мы видим сейчас? Фирмой владеют бизнесмены из США.

Хорошо, допустим, теоретически это можно понять: зуб за зуб, они нас, а мы — их. Но вот Генпрокуратура предлагает конфисковать у структур Андрея Мельниченко акции генерирующей компании «Сибэко». В чем же причина? Актив куплен у бывшего министра и предпринимателя Михаила Абызова, который с 2019 года находится в СИЗО «Лефортово».

Надзорное ведомство видит здесь нарушение законодательства, мол, господин Абызов спихнул бумаги, так сказать, по дружбе, извлек из этого выгоду. Но в итоге получается, что пострадает от этого покупатель.

Впрочем, не будем дальше разбираться. Отправляемся во Владивосток, где проходит Восточный экономический форум.

Главный защитник предпринимательского сообщества Александр Шохин в интервью РБК дал понять, что подобные действия властей не способствуют сохранению стабильности в государстве, а, скорее, наоборот, так как любой бизнесмен рискует попасть в черный список. И что тогда делать? Правильно, продавать добро и выходить в кэш. Так безопаснее, но такая перспектива очень похожа на раскулачивание.

Главу РССП поддержал министр экономического развития Максим Решетников. По его мнению, то, что происходит, «это путь в никуда». Нет больше красных линий, не убережешься. Одна сплошная зона риска.

Действительно, карусель получается: там санкции, здесь деприватизация. Повод богатым наконец-то уже заплакать. Причем так кажется, что тебя никто и не пожалеет.

Тем временем господин Шохин задается вопросом о дальнейшей судьбе изъятого имущества: «Передается в доверительное управление правильным людям, "хорошим" предпринимателям из какого-то круга? Или же на приватизацию выставляется?»

Рискнем предположить, что первый тезис более вероятен, собственно, и второй тоже, но лишь в качестве механизма этой самой передачи.

В связи с этим так кажется, что нынче главный вопрос для бизнеса — чтобы тебя «хорошим» назначили, попасть нужно в заветные списки. К слову, это не только для бизнеса актуально. Но не факт при этом, что ветер не переменится: сегодня ты хороший, а завтра — сами понимаете.

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