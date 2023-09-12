Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

При аварийной посадке Airbus в Новосибирской области пострадали пять человек

После осмотра пассажиров Airbus A320, аварийно севшего в поле в Новосибирской области, у двоих диагностировали ушибы. Еще двум оказали помощь на месте, заявили в областном Минздраве. Ранее сообщалось, что еще одному человеку потребовалась помощь из-за поднятия артериального давления, всего на борту было 170 человек.

В пункте временного размещения работают пять бригад скорой помощи. Также пассажирам самолета медицинскую помощь оказывают терапевты и педиатры, всего дежурят 25 медиков. «После осмотра пассажиров двоих взрослых с предварительным диагнозом "ушиб" направили в ЦРБ на рентген. Еще двум взрослым медицинскую помощь оказали на месте: по поводу повышения артериального давления и приступа бронхиальной астмы»,— говорится в пресс-релизе Минздрава.

Инцидент произошел сегодня, 12 сентября. Экипаж планировал долететь до запасного аэродрома, но в итоге самолет посадили на грунт в поле в 180 км от Новосибирска. По предварительным данным, причиной стал отказ гидравлики. Лайнер повредил крыло и все шасси. Было возбуждено дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...