При аварийной посадке Airbus в Новосибирской области пострадали пять человек

После осмотра пассажиров Airbus A320, аварийно севшего в поле в Новосибирской области, у двоих диагностировали ушибы. Еще двум оказали помощь на месте, заявили в областном Минздраве. Ранее сообщалось, что еще одному человеку потребовалась помощь из-за поднятия артериального давления, всего на борту было 170 человек.

В пункте временного размещения работают пять бригад скорой помощи. Также пассажирам самолета медицинскую помощь оказывают терапевты и педиатры, всего дежурят 25 медиков. «После осмотра пассажиров двоих взрослых с предварительным диагнозом "ушиб" направили в ЦРБ на рентген. Еще двум взрослым медицинскую помощь оказали на месте: по поводу повышения артериального давления и приступа бронхиальной астмы»,— говорится в пресс-релизе Минздрава.

Инцидент произошел сегодня, 12 сентября. Экипаж планировал долететь до запасного аэродрома, но в итоге самолет посадили на грунт в поле в 180 км от Новосибирска. По предварительным данным, причиной стал отказ гидравлики. Лайнер повредил крыло и все шасси. Было возбуждено дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Лаура Кеффер