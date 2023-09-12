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Коммерсантъ FM
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СКР возбудил дело после аварийной посадки Airbus A320 в Новосибирской области

После аварийной посадки самолета Airbus-A320 «Уральских авиалиний» в поле в Новосибирской области возбуждено дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), сообщает Восточное межрегиональное управление СКР на транспорте. Лайнер летел из Сочи в Омск, на борту было 170 человек, никто не пострадал.

В экстренных службах сообщили «Интерфаксу», что аварийную посадку могла спровоцировать «критическая неполадка, которая не позволила продолжать полет». «В настоящее время среди основных версий рассматривается отказ одного из двигателей и возможный пожар»,— сказал собеседник агентства.

Инцидент произошел сегодня утром, 12 сентября. Экипаж сообщил диспетчерам о неисправности и запросил посадку на запасном аэродроме, но не долетел до него. В итоге пилоты посадили самолет на грунт в Убинском районе в 180 км от Новосибирска.

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко назвал предварительной причиной аварийной посадки отказ гидросистемы. В Новосибирской области организован оперативный штаб, из Омска вылетел поисково-спасательный самолет Ан-26. Росавиация сообщила, что связь с экипажем установлена, все пассажиры размещены в ближайшем населенном пункте. По данным МЧС, разрушений на месте аварийной посадки нет.

Лаура Кеффер

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