Умерла заслуженная артистка РФ Мария Скуратова

Актриса Центрального академического театра российской армии (ЦАТРА), заслуженная артистка России Мария Скуратова умерла в возрасте 90 лет. Об этом сообщила пресс-служба театра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Стоян Васев / ТАСС Фото: Стоян Васев / ТАСС

По его данным, она скончалась 10 сентября. Прощание с актрисой пройдет в Николо-Архангельском крематории. В ЦАРТА выразили соболезнования семье артистки. «Ее интеллигентность, талант, скромность, добросердечие, трудолюбие, высокий профессионализм, обширные знания в области искусства, человеческая и сценическая культура привлекали молодых артистов, желающих постичь тайны мастерства»,— говорится об артистке в пресс-релизе.

Мария Скуратова окончила Театральное училище им. Б. В. Щукина. После этого ее приняли в труппу Театра армии, где она проработала 65 лет. На сцене театра она сыграла десятки ролей, в числе постановок с ее участием — «Дядя Ваня», «Обрыв», «Хождение по мукам», «А зори здесь тихие...», «Орфей спускается в ад».

Лаура Кеффер