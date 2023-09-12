Краевые власти подтвердили возможное расторжение концессии по Чусовскому мосту

Реконструкция старого моста через Чусовую фактически заморожена. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в эфире радио «Комсомольская правда». По его словам, это связано с тем, что компания-подрядчик сейчас «испытывает определенные сложности» и меняет свою управленческую команду. Губернатор подтвердил, что в связи с этим краевые власти рассматривают возможность расторжения концессионного соглашения на выполнение работ. «Мы готовы на любые варианты развития событий. Первый — расторжение концессии и достройка самостоятельно. Это сейчас самая приоритетная “версия”: тогда мост будет бесплатным. Второй — подрядчик исполняет все свои обязательства. Третий — край получает концессионную компанию и достраивает этот объект. Но объект в любом случае будет достроен»,— заявил Дмитрий Махонин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Архив «Ъ-Прикамье» Фото: Архив «Ъ-Прикамье»

Концессионное соглашение по Чусовскому мосту было подписано в 2017 году. Концессионером выступило ООО «Пермская концессионная компания» (ПКК), генподрядчиком было выбрано АО «Стройтрансгаз» (СТГ), которое, как считается, контролирует ПКК. Соглашением было предусмотрено, что рядом с открытым в 1996 году старым мостом построят еще один, новый переход, а старый мост отреставрируют и вновь пустят по нему движение. Новый мост был введен в эксплуатацию в конце декабря 2022 года, после чего старый сразу закрылся на ремонт. Однако реконструкция долго не начиналась из-внутренних споров СТГ с подрядчиком работ.

В конце августа стало известно, что из-за очередного отставания работ от графика власти региона готовятся предъявить ПКК штрафные санкции. Источники «Ъ-Прикамье» сообщали также, что обсуждается «мирный вариант» расторжения концессионного соглашения. В том числе не исключена возможность «выкупа» регионом концессии, благодаря чему проезд по новому мосту могут сделать бесплатным.