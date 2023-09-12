ОАО РЖД не поддерживает снятие запрета на продление срока службы вагонов

ОАО РЖД не считает необходимым снятие запрета на продление срока службы вагонов, которое сейчас обсуждается отраслью и Минтрансом (см. «Ъ» от 12 сентября). Об этом «Ъ» сообщил замгендиректора ОАО РЖД Алексей Шило.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Замгендиректора ОАО РЖД Алексей Шило

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Замгендиректора ОАО РЖД Алексей Шило

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Сегодня нет никакого дефицита парка вагонов, — отмечает господин Шило. — Вагонов в стране достаточно. Если говорить о контейнерах, то для того, чтобы их вывезти, сегодня абсолютно точно достаточно вагонов — как специализированных фитинговых платформ, так и парка для других способов доставки — полувагонов, платформ для перевозки лесных грузов и т.д.».

По его словам, технологии производства вагонов, принятые 20 лет назад, вследствие снятия запрета продления будут законсервированы, а коммерческие и технические характеристики не будут улучшаться. «Наоборот, нам лучше двигаться по пути ускоренного обновления парка, — уверен он. — Лучше работать над снижением себестоимости, работать над тем, чтобы платформы становились сцепного типа, чтобы выжимать максимум из той же длины поезда, над двухуровневой перевозкой контейнеров, — словом, продвигать технологию вперед».

Продление срока службы — стагнация, а не развитие, полагает он. Хотя аргументы рынка о недостаточном предложении и высокой цене платформ понятны, он считает, что сложившаяся ситуация носит временный характер, а переход производителей к выпуску более маржинальных, чем стандартная платформа, вагонов — рыночное явление. Плюс к тому, в результате снятия запрета вагоностроительные предприятия окажутся в затруднительном положении, поскольку заказы перестанут быть равномерными. По мнению господина Шило, сегодня нет никаких видов подвижного состава, которые нуждались бы в снятии запрета на продление.

Наталья Скорлыгина