Сбербанк планирует открыть головное отделение в Симферополе до конца года

Сбербанк до конца 2023 года планирует открыть головное отделение в Симферополе. Как сообщил заместитель председателя правления кредитной организации Станислав Кузнецов, в целом к концу года на полуострове планируется открыть еще около 15 офисов.

«Мы сейчас активно работаем над тем, чтобы в Симферополе появилось здание головного отделения. Оно приобретено, проект утвержден, идет реализация проекта. Мы планируем уже к концу года, может быть, чуть раньше, запустить это здание»,— сказал господин Кузнецов в рамках Восточного экономического форума (цитата по «Интерфаксу»).

С мая 2023 года Сбербанк открыл три офиса в Крыму — в Ялте, Севастополе и Керчи. Первый зампредседателя правления банка Александр Ведяхин говорил, что до конца текущего года планируется увеличить число банкоматов в Крыму до 130.

Лусине Баласян