Сегодня отмечает 90-летие народная артистка СССР, президент МХАТ им. М. Горького Татьяна Доронина

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Татьяна Доронина

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Ее поздравляет министр культуры РФ Ольга Любимова:

— Дорогая Татьяна Васильевна! Как легко и радостно писать в Ваш адрес, зная, что и самые смелые, и самые лестные эпитеты будут подхвачены тысячами — нет, миллионами Ваших поклонников, которые с большой любовью пересматривают фильмы и записи спектаклей с вашим участием.

Блистательная актриса, невероятно обаятельная и красивая женщина, глубокий мастер и блестящий руководитель — все это о Вас. Вы человек удивительной творческой судьбы и какое счастье, что эта судьба связана со всеми нами.

Вы — национальное достояние. Позволю себе от имени всех деятелей культуры выразить Вам слова глубочайшей признательности за Ваши роли и работу на благо нашего искусства, за те чувства, которые Вы пробудили, за те качества, которые воспитали. Спасибо Вам за Вас!

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Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Владимир Спиваков

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Сегодня исполняется 79 лет президенту Московского международного Дома музыки, дирижеру и скрипачу, артисту мира ЮНЕСКО Владимиру Спивакову

Его поздравляет народный артист РФ, пианист Николай Луганский:

— Дорогой Владимир Теодорович! От всей души поздравляю вас с днем рождения! Меня не перестает восхищать ваш неподдельный интерес к жизни и непрерывное желание осваивать новые горизонты. Вы не только со всей страстью и воодушевлением беретесь за новую для вас музыку или покоряете новые вершины, но и умеете эту страсть передать нам — вашим партнерам по сцене, вашим слушателям. Ваши неутомимая энергия и преданность своему делу достойны бесконечного уважения. Я желаю, чтобы еще много-много лет вы сохраняли свою феноменальную физическую форму и неугасимую творческую активность, которые позволят осуществлять все ваши мечты, а нам — с восторгом следить за вашими грандиозными триумфами!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»