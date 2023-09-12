Сегодня отмечает 90-летие народная артистка СССР, президент МХАТ им. М. Горького Татьяна Доронина
Татьяна Доронина
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Ее поздравляет министр культуры РФ Ольга Любимова:
— Дорогая Татьяна Васильевна! Как легко и радостно писать в Ваш адрес, зная, что и самые смелые, и самые лестные эпитеты будут подхвачены тысячами — нет, миллионами Ваших поклонников, которые с большой любовью пересматривают фильмы и записи спектаклей с вашим участием.
Блистательная актриса, невероятно обаятельная и красивая женщина, глубокий мастер и блестящий руководитель — все это о Вас. Вы человек удивительной творческой судьбы и какое счастье, что эта судьба связана со всеми нами.
Вы — национальное достояние. Позволю себе от имени всех деятелей культуры выразить Вам слова глубочайшей признательности за Ваши роли и работу на благо нашего искусства, за те чувства, которые Вы пробудили, за те качества, которые воспитали. Спасибо Вам за Вас!
Владимир Спиваков
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
Сегодня исполняется 79 лет президенту Московского международного Дома музыки, дирижеру и скрипачу, артисту мира ЮНЕСКО Владимиру Спивакову
Его поздравляет народный артист РФ, пианист Николай Луганский:
— Дорогой Владимир Теодорович! От всей души поздравляю вас с днем рождения! Меня не перестает восхищать ваш неподдельный интерес к жизни и непрерывное желание осваивать новые горизонты. Вы не только со всей страстью и воодушевлением беретесь за новую для вас музыку или покоряете новые вершины, но и умеете эту страсть передать нам — вашим партнерам по сцене, вашим слушателям. Ваши неутомимая энергия и преданность своему делу достойны бесконечного уважения. Я желаю, чтобы еще много-много лет вы сохраняли свою феноменальную физическую форму и неугасимую творческую активность, которые позволят осуществлять все ваши мечты, а нам — с восторгом следить за вашими грандиозными триумфами!