Великобритания отменила для россиян безвизовый транзит в аэропортах

Безвизовый транзит для граждан России в аэропортах Великобритании отменят с 6 октября, говорится в документе, опубликованном на сайте британского правительства 8 сентября.

До этого дня продлится переходный период. Сделать пересадку без визы можно будет только по билетам, купленным до 00:01 8 сентября. Ограничения не затронут россиян с визой или видом на жительство США, Канады, Австралии или Новой Зеландии.

Ранее туристы из России могли совершить безвизовый транзит в Великобритании в большинстве случаев, за исключением повторного прохода через паспортный контроль или пересадке в небольших аэропортах.

Петр Бузлаев