ВАД выходит на Южную широтную магистраль

Смольный заключил с АО «ВАД» контракт стоимостью почти 21 млрд рублей на строительство первого участка Южной широтной магистрали (ЮШМ) в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Завершить работы подрядчик должен до декабря 2027 года. Эксперты уверены, что даже при существовании рисков с бюджетным финансированием компания справится с выполнением контракта в установленные сроки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Задуманная как дублер КАД в южной и юго-восточной части города, ЮШМ общей протяженностью 17 км соединит Волхонское шоссе, автодорогу М11 «Нева», Московское шоссе, Советский проспект, а в перспективе — федеральную трассу Р21 «Кола»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Задуманная как дублер КАД в южной и юго-восточной части города, ЮШМ общей протяженностью 17 км соединит Волхонское шоссе, автодорогу М11 «Нева», Московское шоссе, Советский проспект, а в перспективе — федеральную трассу Р21 «Кола»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» заключило с АО «ВАД» контракт стоимостью 20,89 млрд рублей на выполнение работ по проекту строительства первого этапа Южной широтной магистрали. Первый этап проекта строительства ЮШМ предполагает строительство участка магистрали от перспективной Южно-Волхонской дороги до пересечения шоссе Подбельского с Сетевой улицей. Предусмотрено два подэтапа: от Сарицкой улицы до развязки с Петербургским шоссе и от Петербургского шоссе до развязки с шоссе Подбельского, кроме того — реконструкция 2,47 км шоссе Подбельского. Общая протяженность строящегося и реконструируемого участков составит 7 км, уточнили в пресс-службе Смольного. В рамках проекта планируется построить три путепровода и три развязки.

Начало работ по контракту № С-4 от 6 февраля намечено на 20 марта 2023 года, окончание — не позднее 1 декабря 2027 года. Рабочую документацию по проекту подрядчик должен разработать не позднее 1 ноября 2026 года. Проектированием объекта занималось АО «Петербург — Дорсервис» (входит в группу компаний «Дорсервис»).

По условиям заключенного договора стоимостью 20,892 млрд рублей (включая НДС 20%) финансирование проекта будет осуществляться за счет средств регионального бюджета. В том числе в 2023 году запланировано выделение 2,832 млрд рублей, в 2024-м — 3,589 млрд, в 2025-м — 4,523 млрд, в 2026-м — 4,974 млрд, в 2027-м — также 4,974 млрд.

Компания выиграла объявленный 30 декабря 2022 года конкурс, итоги которого подвели 24 января. Заявка АО «ВАД» была признана единственной соответствующей требованиям конкурсной документации. Летом 2022 года комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Санкт-Петербурга планировал выбрать исполнителя контракта без проведения конкурса, разработав проект постановления о придании петербургскому АО «Буер» статуса единственного поставщика, однако документ не прошел согласование в Смольном. Стоимость первого этапа ЮШМ в середине прошлого года оценивалась в 16,7 млрд рублей, из которых 2,6 млрд рублей проект должен был получить из федерального бюджета. Первый этап строительства ЮШМ планировалось завершить до 2027 года.

Задуманная как дублер КАД в южной и юго-восточной части города, ЮШМ общей протяженностью 17 км соединит Волхонское шоссе, автодорогу М11 «Нева», Московское шоссе, Советский проспект, а в перспективе — федеральную трассу Р21 «Кола» (Мурманское шоссе).

Генеральный директор Ассоциации предприятий дорожного комплекса (АСДОР) Юрий Агафонов отметил, что АО «ВАД» не берется за контракты, которые не может выполнить. «Срывов не будет, уверен. Они не берут объекты, которые не могут потянуть. Есть риски: подорожание стройматериалов, ставка рефинансирования, но ВАД занимает гибкую позицию, у компании хороший костяк специалистов, хорошие экономисты, там просчитывают все варианты»,— сказал эксперт. Господин Агафонов считает, что снижение конкуренции в ходе конкурсов на строительство дорог обусловлено прежде всего уменьшением прибыльности контрактов из-за требований действующего законодательства к конкурсным процедурам.

Вячеслав Калашников