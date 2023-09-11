Инструкторы лагеря на Сямозере осуждены по делу о гибели детей в 2016 году

Петрозаводский городской суд вынес приговор 26-летнему Валерию Круподерщикову и 27-летнему Павлу Ильину, инструкторам лагеря на Сямозере, где в 2016 году погибли 14 детей. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Ильин (слева) и Валерий Круподерщиков

Фото: Илья Тимин / РИА Новости Павел Ильин (слева) и Валерий Круподерщиков

Фото: Илья Тимин / РИА Новости

Мужчин признали виновными по статье по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Валерию Круподерщикову назначили шесть лет колонии общего режима, Павлу Ильину — пять лет колонии.

В 2019 году Валерий Круподерщиков и Павел Ильин были оправданы, но после того как кассационный суд удовлетворил представление заместителя генерального прокурора, их дело отправили на пересмотр.

В июне 2016 года 47 детей и 4 инструктора из лагеря, принадлежащего парк-отелю «Сямозеро», вышли в плохую погоду в водный поход на рафте и двух каноэ. Во время шторма лодки перевернулись — 14 детей погибли.

В 2016 году Валерию Круподерщикову было 19 лет, Павлу Ильину — 20.

По данным МЧС, инструкторами были неопытные студенты, а лодки были не предусмотрены для такого количества детей. Кроме того, детей не обеспечили спасательными жилетами по размеру. В результате проверки также выяснилось, что лагерь был переполнен и детей оправляли в походы из-за нехватки спальных мест.

Ранее бывший директор лагеря Елена Решетова и ее заместитель Вадим Виноградов получили по девять лет шесть месяцев в колонии. Были оправданы врио руководителя управления Роспотребнадзора по Карелии Людмила Котович, а также бывший руководитель управления ведомства Анатолий Коваленко.

По статье о халатности также был вынесен приговор бывшим сотрудницам департамента труда и социальной защиты Москвы Татьяне Барсуковой и Елене Семкиной. Они отвечали за организацию оздоровительного отдыха несовершеннолетних.

Анастасия Ларина