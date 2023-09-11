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Коммерсантъ FM
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Экспортеров ждет адаптация к китайскому климату

На ВЭФ обсудили ужесточение экологических требований на азиатских рынках

Участники Восточного экономического форума (ВЭФ) в этом году активнее, чем ранее, обсуждали перспективы меняющейся логистики и ужесточающегося климатического регулирования. «Поворот на восток» делает необходимым в том числе развитие портовой инфраструктуры и снятие административных барьеров на перегруженных транспортных маршрутах, а перемены на внешних рынках — в первую очередь китайском — вынуждают крупных производителей и экспортеров готовиться к внедрению более строгих экологических требований и к конкуренции с учетом новых параметров — стоимости выбросов при производстве продукции и ее углеродного следа.

Слева направо: врио руководителя ФТС России Руслан Давыдов, президент РСПП Александр Шохин и генеральный директор—председатель правления ОАО РЖД Олег Белозеров во время пленарной сессии

Слева направо: врио руководителя ФТС России Руслан Давыдов, президент РСПП Александр Шохин и генеральный директор—председатель правления ОАО РЖД Олег Белозеров во время пленарной сессии

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Слева направо: врио руководителя ФТС России Руслан Давыдов, президент РСПП Александр Шохин и генеральный директор—председатель правления ОАО РЖД Олег Белозеров во время пленарной сессии

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В первый день открывшегося во Владивостоке Восточного экономического форума его участники обсуждали проблемы, особо актуальные для Дальневосточного региона,— это переориентация логистики, вызванная увеличением товарных потоков загруженность транспортных путей, а также климатическое регулирование, ужесточения которого опасаются компании, поставляющие продукцию на экспорт.

Глава РЖД Олег Белозеров сообщил, что во второй половине прошлого года объем перевозок на восток впервые превысил поставки в западном направлении: 81 млн тонн против 76 млн тонн. Для ускорения доставки грузов и упрощения административных процедур Федеральная таможенная служба и Российский экспортный центр предложили оцифровать все сопроводительные документы (в том числе транспортные накладные), сделав оборот полностью безбумажным. По словам врио главы таможни Руслана Давыдова, полностью избавиться от бумаги его служба сможет за один-два года, для этого потребуется объединение информационных систем по принципу «одного окна».

Желание снять нетранспортные ограничения в перевозках, впрочем, натыкается на проблему нехватки кадров на местах.

«Пограничные пункты — это небольшие поселки городского типа, в них надо набрать таможенников, пограничников, ветеринаров. Идет конкуренция между ведомствами за то, чтобы получить квалифицированного специалиста, надо строить жилье, развивать социальную инфраструктуру»,— отметил Руслан Давыдов. Отметим, что бизнес вопросы логистики накануне обсуждал непосредственно на территории порта Владивосток — на заседании новой профильной подкомиссии РСПП (говорили о перспективах транспортных коридоров, тарифах на перевозку, доступности техники и технологий).

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Наряду с логистикой экспортеров беспокоит тема климатического регулирования. Снижение объемов поставок в страны Европейского союза, вводящие пограничный углеродный налог, ее остроты не снимает. Напомним, с октября 2023 до конца 2025 года вводится переходный период, во время которого ЕС будет требовать от компаний лишь предоставления отчетности, а с 2026-го уже потребуется платить налог при ввозе цемента, электроэнергии, удобрений, алюминия, железа и стали (см. “Ъ” от 21 августа)

При этом экологическое регулирование развивается и в странах вне ЕС, в частности в Китае, и крупные российские банки и производители уже анализируют влияние новых норм на российский экспорт. По словам заместителя генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным вопросам «Удоканской меди» Юлии Шабалы, Китай планирует увеличить долю ВИЭ до 80%, снизив при этом долю угольной генерации до 5% — это потенциально снижает конкурентоспособность российской продукции, углеродный след которой окажется выше, чем у других производителей. Это вынуждает подумать об углеродном следе электрогенерации внутри страны, добавляет она.

При этом климат, по словам директора функции «Климатические инициативы и углеродное регулирование» СИБУРа Елены Мякотниковой, остается вне санкций — компании могут проходить верификацию у европейских аудиторов, предоставление же отчетности по новому регулированию требует сокращения углеродного следа.

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Пока азиатские покупатели не предъявляют высоких «климатических» требований к экспортерам РФ, но это ненадолго, заключили участники профильной сессии ВЭФ. Если ситуация переменится, потребуется взаимное признание углеродных единиц, пояснил глава Минэкономики Максим Решетников. Российская сторона рассчитывает, что этот процесс возможен в рамках ШОС (Шанхайской организации сотрудничества) и БРИКС (этому вопросу была посвящена, в частности, климатическая сессия «Сбера»). «Темы климата и энергетического перехода касаются в том числе доступа к месторождениям критически важных ресурсов»,— признал вице-премьер РФ Алексей Оверчук, отметив, что внедрение подобного регулирования не должно стать барьером в рамках ЕАЭС.

Татьяна Едовина, Владивосток

Фотогалерея

ВЭФ-2023

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Женщина раздает пирожки с мясом возле стенда, посвященного строительству БАМа

Женщина раздает пирожки с мясом возле стенда, посвященного строительству БАМа

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Врио руководителя ФТС Руслан Давыдов (слева) и глава РСПП Александр Шохин на сессии «Новая логистика Дальнего Востока — &quot;белый лебедь&quot; экономики России»

Врио руководителя ФТС Руслан Давыдов (слева) и глава РСПП Александр Шохин на сессии «Новая логистика Дальнего Востока — "белый лебедь" экономики России»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Слева направо: губернатор Камчатского края Владимир Солодов, помощник президента России Максим Орешкни, глава Забайкалья Александр Осипов и руководитель центра молодежных инициатив АСИ Александр Вайно перед началом сессии «В гостях хорошо, а дома лучше: привлекательность регионов для молодежи»

Слева направо: губернатор Камчатского края Владимир Солодов, помощник президента России Максим Орешкни, глава Забайкалья Александр Осипов и руководитель центра молодежных инициатив АСИ Александр Вайно перед началом сессии «В гостях хорошо, а дома лучше: привлекательность регионов для молодежи»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Девушка тестирует VR-очки на одном из стендов ВЭФ

Девушка тестирует VR-очки на одном из стендов ВЭФ

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Гость форума

Гость форума

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Слева направо: министр инвестиций и внешних экономических связей Мьянмы Кан Зо, глава Минэкономики РФ Максим Решетников и министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев перед началом сессии «Климатическая повестка ШОС и ЕАЭС: движение к общим целям»

Слева направо: министр инвестиций и внешних экономических связей Мьянмы Кан Зо, глава Минэкономики РФ Максим Решетников и министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев перед началом сессии «Климатическая повестка ШОС и ЕАЭС: движение к общим целям»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Глава Якутии Айсен Николаев

Глава Якутии Айсен Николаев

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Стенд ВЭБ.РФ

Стенд ВЭБ.РФ

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Телеведущая канала «Россия-24» Александра Суворова ведет сессию «Новая логистика Дальнего Востока — &quot;белый лебедь&quot; экономики России»

Телеведущая канала «Россия-24» Александра Суворова ведет сессию «Новая логистика Дальнего Востока — "белый лебедь" экономики России»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Российский вице-премьер Алексей Оверчук (слева) и министр инвестиций и внешних экономических связей Мьянмы Кан Зо

Российский вице-премьер Алексей Оверчук (слева) и министр инвестиций и внешних экономических связей Мьянмы Кан Зо

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Гости форума

Гости форума

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

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Женщина раздает пирожки с мясом возле стенда, посвященного строительству БАМа

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Врио руководителя ФТС Руслан Давыдов (слева) и глава РСПП Александр Шохин на сессии «Новая логистика Дальнего Востока — "белый лебедь" экономики России»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Слева направо: губернатор Камчатского края Владимир Солодов, помощник президента России Максим Орешкни, глава Забайкалья Александр Осипов и руководитель центра молодежных инициатив АСИ Александр Вайно перед началом сессии «В гостях хорошо, а дома лучше: привлекательность регионов для молодежи»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Девушка тестирует VR-очки на одном из стендов ВЭФ

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Гость форума

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Слева направо: министр инвестиций и внешних экономических связей Мьянмы Кан Зо, глава Минэкономики РФ Максим Решетников и министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев перед началом сессии «Климатическая повестка ШОС и ЕАЭС: движение к общим целям»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Глава Якутии Айсен Николаев

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Стенд ВЭБ.РФ

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Телеведущая канала «Россия-24» Александра Суворова ведет сессию «Новая логистика Дальнего Востока — "белый лебедь" экономики России»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Российский вице-премьер Алексей Оверчук (слева) и министр инвестиций и внешних экономических связей Мьянмы Кан Зо

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Гости форума

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

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  • Газета «Коммерсантъ» №168 от 12.09.2023, стр. 2

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  • ВЭФ-2023

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