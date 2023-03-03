Более-менее подымили

Мировой объем выбросов углекислого газа, хотя и достиг рекордных значений в 2022 году, оказался меньше, чем прогнозировали аналитики, следует из обзора Международного энергетического агентства (МЭА). Учитывая вызванный военной операцией РФ на Украине скачок цен на энергоносители и вынужденный рост использования угольной генерации, эксперты ожидали роста парниковых выбросов, сопоставимого с тем, что фиксировался из-за «всплеска» производственной активности после пандемии COVID-19. Однако, вопреки прогнозам, последствия энергокризиса частично компенсировал рост использования ВИЭ и промышленное замедление в Европе и КНР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Victoria Klesty, Reuters Фото: Victoria Klesty, Reuters

В 2022 году мировой объем парниковых выбросов достиг рекордных 36,8 млрд тонн, отмечается в новом отчете МЭА. После двух лет «ковидных» скачков энергопотребления рост выбросов в прошедшем году оказался незначительным — 0,9% (или 321 млн тонн) против 6% в 2021-м. Около 60 млн тонн «дополнительных» выбросов аналитики объясняют ростом спроса на отопление и охлаждение из-за погодных аномалий, а еще 55 млн тонн — остановкой ряда реакторов АЭС на профилактику или ремонт.

Выбросы от сжигания природного газа по итогам 2022 года сократились на 1,6% (или 118 млн тонн), особенно заметно в Европе (на 13,5%) и Азиатско-Тихоокеанском регионе (на 1,8%). Снижение потребления газа, связанное с последствиями военной операции РФ на Украине, впрочем, компенсируется ростом выбросов от сжигания угля, спрос на который превысил рекорды 2018 года,— выбросы росли быстрее, чем в среднем за десять лет, их объем достиг 15,5 млрд тонн (плюс 1,6%, или 243 млн тонн). Выбросы от сжигания нефти выросли еще значительнее — на 2,5%, или на 268 млн тонн, до 11,2 млрд тонн. Примерно половина этого прироста, по оценкам МЭА, связана с восстановлением авиаперевозок после отмены коронавирусных ограничений.

При этом, пока большинство стран Азии демонстрировало значительный рост выбросов (в среднем на 4,2%, большая часть приходится на сжигание угля), в Китае они хотя и незначительно (на 0,2%, или 23 млн тонн), но сокращались в сравнении с данными 2021 года. По оценкам МЭА, снижение экономической активности, связанное с политикой «нулевой терпимости» к коронавирусу, привело к уменьшению объемов выбросов на китайских производствах на 161 млн тонн — некоторый рост фиксировался исключительно в связи с сжиганием угля.

Сокращением промпроизводства объясняется и уменьшение (на 2,5%, или 70 млн тонн) объемов выбросов CO2 в Евросоюзе, прогнозы по которому были едва ли не самыми пессимистичными. Улучшение ситуации связано и с наращиванием использования ВИЭ: напомним, из-за энергокризиса аналитики опасались замедления европейского энергоперехода. Потенциальные сложности эксперты связывали с замедлением отказа от субсидирования добычи ископаемого топлива (в том числе угля) из-за высоких цен на поставляемые РФ металлы, необходимые для производства и поддержания работы ВИЭ (подробнее см. “Ъ” от 22 апреля 2022 года). Однако, вопреки опасениям, выработка электроэнергии за счет ветряной и солнечной энергетики в Европе в 2022 году впервые оказалась больше выработки за счет газовой и атомной. По оценкам МЭА, благодаря более широкому внедрению ВИЭ миру удалось предотвратить «дополнительные» 550 млн тонн выбросов CO2. Впрочем, говорить о нормализации темпов внедрения «чистой» энергии пока рано, отмечают аналитики, соглашаясь с МВФ в том, что оплачивать большую часть расходов на энергопереход должны развитые страны, на которые приходится большая часть выбросов.

Кристина Боровикова