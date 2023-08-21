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Коммерсантъ FM
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Европа вышла в первый ТУР

Запускаемый с 1 октября механизм углеродного налога пока не потребует его уплаты

Обсуждаемый последние годы механизм трансграничного углеродного регулирования (ТУР) ввоза в страны Евросоюза «грязной» продукции готов к запуску. Еврокомиссия утвердила правила переходного периода ТУР, который стартует уже 1 октября. Главное — до конца 2025 года уплачивать углеродный налог при экспорте в ЕС цемента, железа, стали, удобрений, алюминия, водорода и электроэнергии не придется. От поставщиков этой продукции потребуется только предоставление отчетности. Ожидается, что собранные таким образом за два с лишним года данные помогут доработать систему и перейти к основному этапу реализации программы, когда за право поставки в Европу «грязной» в плане выбросов продукции придется доплачивать.

Трансграничный углеродный налог ЕС российским экспортерам прямо пока не угрожает, но глобализация торговли и углеродного регулирования может косвенно отразиться на ценах их товаров

Трансграничный углеродный налог ЕС российским экспортерам прямо пока не угрожает, но глобализация торговли и углеродного регулирования может косвенно отразиться на ценах их товаров

Фото: Евгений Козырев, Коммерсантъ

Трансграничный углеродный налог ЕС российским экспортерам прямо пока не угрожает, но глобализация торговли и углеродного регулирования может косвенно отразиться на ценах их товаров

Фото: Евгений Козырев, Коммерсантъ

Еврокомиссия утвердила правила применения механизма трансграничного углеродного регулирования на переходном этапе его внедрения. Он стартует уже 1 октября этого года и продлится до конца 2025-го.

Напомним, что речь идет об обложении углеродным налогом ввоза в ЕС «грязных» товаров (при производстве которых в атмосферу выбрасываются значительные объемы парниковых газов — это, например, цемент, удобрения, алюминий). Чтобы поставлять такую продукцию в Европу, экспортерам потребуется покупать специальные сертификаты, по сути, платить новую «пошлину» за ввоз. Цена сертификатов рассчитывается исходя из средней цены за одну тонну СО2-эквивалента на европейском углеродном рынке (EU ETS, подробнее см. “Ъ” от 26 апреля). Если производитель сможет доказать, что заплатил за производственные выбросы в своей юрисдикции, то из выставленного ему «счета» уплаченное полностью вычитается.

В целом ТУР — это часть европейской климатической программы Fit for 55 in 2030, предполагающей сокращение выбросов CO2 к 2030 году на 55% по сравнению с уровнем 1990 года. Пограничный углеродный налог должен стимулировать использование «чистых» технологий в странах, ввозящих продукцию в ЕС (в том числе и РФ), и не допустить так называемой утечки углерода, то есть переноса «углеродоемких» производств за пределы Евросоюза.

В перспективе механизм должен уравнять углеродные издержки для произведенных в ЕС и для ввезенных в него товаров, то есть лишить преимуществ производителей, экономящих на применении «чистых» технологий.

Над внедрением пограничного углеродного налога Еврокомиссия работает с 2021 года (см. “Ъ” от 15 и 20 июля 2021 года). Прошедшие два года ушли на согласование параметров и обсуждение деталей в Совете ЕС и Европарламенте. Пока консенсус достигнут лишь по регламенту переходного периода. Стороны договорились, что на подготовительном этапе ТУР будет применяться только при импорте в ЕС цемента, железа и стали, удобрений, алюминия, водорода и электроэнергии.

В ЕЦБ ожидают умеренного спада ВВП от реализации углеродного плана ЕС

Как следует из опубликованного Еврокомиссией регламента, до 2026 года уплачивать углеродный налог не надо, от импортеров и поставщиков потребуется только отчетность о выбросах. Причем в первый год действия программы предоставлять ее можно будет как по методологии ЕС (подробно описана в опубликованных документах), так и по эквивалентным национальным методологиям третьих стран, а далее — только по европейской системе.

Предполагается, что предоставляемых двух с половиной лет будет достаточно для того, чтобы наладить механизм взаимодействия импортеров и поставщиков в части сбора отчетности в пилотном режиме, доработать систему ограничений, которые будут действовать на основном этапе реализации программы, а также расширить список облагаемой трансграничным налогом продукции. Еще до завершения переходного периода Еврокомиссия собирается опубликовать как минимум один документ с промежуточными выводами.

Отметим, что переходный период опасений у торговых партнеров Евросоюза не вызывает, но дальнейшая полноценная работа программы может серьезно осложнить для них доступ на европейский рынок.

Споры о правомерности запуска ограничительных климатических инициатив не утихают уже несколько лет. Жалуются на углеродный налог, в частности, торгующие в ЕС страны—члены ВТО (подробнее см. “Ъ” от 14 июня).

Что касается России, то после ужесточения санкций в 2022 году и сокращения ее экспорта в ЕС предполагалось, что вступление в силу ТУР будет иметь на экономику РФ ограниченное влияние (см. “Ъ” от 26 апреля 2022 года). Но последние обзоры и российских, и иностранных аналитиков свидетельствуют о том, что, хотя сокращение оборота действительно приведет к снижению издержек от налога, повода для особого оптимизма нет: в обозримом будущем аналогичное регулирование планируют ввести другие торговые партнеры России (в частности, Китай). Страны вне ЕС могут озаботиться «чистотой» российской продукции и до введения собственного налога: предполагается, что они будут учитывать европейские нормы при экспорте в ЕС своих товаров, произведенных с использованием российской промежуточной продукции (см. “Ъ” от 13 июля).

Кристина Боровикова

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