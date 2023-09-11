Выпуск облигаций на 1 млрд рублей зарегистрировало нижегородское ООО «Феррум»

Нижегородское ООО «Феррум», специализирующееся на торговле судостроительным и судоремонтным металлопрокатом, зарегистрировало на Московской бирже бессрочную эмиссию облигаций серии 001Р объемом 1 млрд руб. Также компания зарегистрировала выпуск пятилетних облигаций серии БО-01-001P, номинальной стоимостью 1 тыс. руб., сообщается в материалах биржи. Компания впервые выходит на фондовый рынок для привлечения внешних инвестиций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В июле 2023 года рейтинговое агентство АКРА присвоило ООО «Феррум» рейтинг на уровне BB-(RU) со стабильным прогнозом. Общество является небольшим по меркам российского корпоративного сектора торговым предприятием. Оно имеет сеть складских терминалов с возможностью поддерживать запас металлопроката объемом свыше 10 тыс. тонн, а также располагает собственными мощностями по дополнительной обработке металлопроката.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Феррум» зарегистрировано в Нижегородской области в декабре 2002 года. Уставный капитал компании составляет 300 тыс. руб., основной вид деятельности — обработка металлов, нанесение покрытий на металлы и неспециализированная оптовая торговля. Выручка компании по итогам 2022 года составила более 4,7 млрд руб., чистая прибыль — 70,3 млн руб. Генеральным директором является Антон Токарев, владелец компании — Оксана Сурьянинова.

Андрей Репин