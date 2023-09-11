Утилизацию танков совместили с коррупцией

Как стало известно «Ъ», сотрудниками департамента военной контрразведки (ДВКР) ФСБ и военного следствия СКР задержан начальник службы утилизации главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны России Илья Тимофеев. По версии следствия, полковник Тимофеев получал взятки от коммерсантов, участвующих в демилитаризации боевой техники, в том числе для ее использования в качестве памятников. Кроме того, следователи считают, что офицер вместе с предпринимателями расхищал бюджетные средства. Вину Илья Тимофеев не признал, однако суд по ходатайству следствия поместил его в СИЗО, решив, что в противном случае фигурант может через Белоруссию бежать из России в Европу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Вначале уголовное дело, фигурантом которого стал начальник службы утилизации ГАБТУ Минобороны Илья Тимофеев, расследовалось военным следственным отделом СКР по Костромскому гарнизону. Речь в нем шла о получении неустановленными офицерами, в том числе служившими на базе хранения бронетанкового вооружения и военной техники, взяток в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Затем, когда выяснилось, что взятки уходили в Москву, уголовное дело передали в главное военное следственное управление СКР. В конце августа сотрудники ГВСУ по материалам ДВКР ФСБ и задержали Илью Тимофеева, заподозрив его в получении взятки уже в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) — около 3 млн руб. — от одного из руководителей ООО НПП «СВТ». Последнему, соответственно, инкриминировали дачу взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

Начальник службы утилизации ГАБТУ Минобороны Тимофеев, считают следователи, вымогал деньги у предпринимателей за совершение действий, которые входят в его служебные полномочия, а также за общее покровительство и попустительство по службе.

По данным источников «Ъ», ООО НПП «СВТ» среди прочего занимается демилитаризацией танков и БМП, которые предполагается установить в качестве памятников в различных регионах России. Взятки начальник службы, полагает следствие, получил с апреля 2021 по февраль 2022 года.

Илье Тимофееву также инкриминируется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии ГВСУ СКР, офицер участвовал в хищении более 6 млн руб. «при выполнении работ по демилитаризации техники в рамках договоров, заключенных между ООО "Майгеорезервы", Всероссийской организацией "Боевое братство", Дальнеконстантиновской районной общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, региональным фондом им. А. П. Маресьева "За волю к жизни" и ООО НПП "СВТ" в интересах муниципальных образований и субъектов Российской Федерации», говорится в материалах уголовного дела.

Помимо полковника Тимофеева участие в хищениях инкриминировали гендиректору ООО «Майгеорезервы» Игорю Фомичеву и одному из командиров части, в которой на хранении находились танки, БМП и БТР.

Илья Тимофеев свою вину ни в коррупции, ни в хищениях не признал, а его адвокаты заявили на допросе, что она фактически подтверждается показаниями лишь одного из фигурантов, оформившего явку с повинной.

Тем не менее следствие ходатайствовало в суде об аресте военного на два месяца. При этом указывалось, что, оставаясь на свободе, офицер может уничтожить документы, еще не изъятые следствием, или внести в них изменения, которые помогут ему избежать ответственности. Кроме того, по версии следствия, располагая «устойчивыми связями» в Белоруссии, он попытается использовать их для выезда через эту страну в Европу.

Отмечалось также, что фигурант и другие члены ОПГ при совершении преступлений активно использовали различные меры конспирации. В частности, между собой офицеры, участвовавшие в хищениях, разговаривали по закрытой армейской связи, а с коммерсантами — по мобильным телефонам, которые были зарегистрированы на других лиц.

Под арестом главный по утилизации в бронетанковых войсках будет находиться в СИЗО-4 «Медведь» до 23 октября.

Николай Сергеев