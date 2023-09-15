Андрея Чижикова ждут в «Трех сестрах» в ноябре

8 сентября на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Мордовия» мы рассказали историю 16-летнего Андрея Чижикова из Саранска («Обнять маму», Оксана Пашина). Мальчика после тяжелой травмы шейного отдела позвоночника парализовало, он перенес сложную операцию, теперь ему требуется восстанавливать двигательные навыки практически с нуля. Врачи подмосковного центра «Три сестры» провели Андрею курс реабилитации по индивидуальной программе и дают обнадеживающие прогнозы, главное — продолжать лечение. Но оплатить его мама мальчика не в силах. Рады сообщить: вся необходимая сумма (1 641 717 руб.) собрана. Татьяна, мама Андрея, благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Чижиков

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Андрей Чижиков

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 8 сентября 15 328 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей программы «Вести-Москва», ГТРК «Мордовия», «Вятка», «Брянск», «Владимир», а также 137 региональных СМИ—партнеров Русфонда исчерпывающе помогли 44 детям на 25 315 496 руб.