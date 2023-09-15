Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Андрея Чижикова ждут в «Трех сестрах» в ноябре

8 сентября на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Мордовия» мы рассказали историю 16-летнего Андрея Чижикова из Саранска («Обнять маму», Оксана Пашина). Мальчика после тяжелой травмы шейного отдела позвоночника парализовало, он перенес сложную операцию, теперь ему требуется восстанавливать двигательные навыки практически с нуля. Врачи подмосковного центра «Три сестры» провели Андрею курс реабилитации по индивидуальной программе и дают обнадеживающие прогнозы, главное — продолжать лечение. Но оплатить его мама мальчика не в силах. Рады сообщить: вся необходимая сумма (1 641 717 руб.) собрана. Татьяна, мама Андрея, благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

Андрей Чижиков

Андрей Чижиков

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Андрей Чижиков

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 8 сентября 15 328 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей программы «Вести-Москва», ГТРК «Мордовия», «Вятка», «Брянск», «Владимир», а также 137 региональных СМИ—партнеров Русфонда исчерпывающе помогли 44 детям на 25 315 496 руб.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...