Геннадий Цонев ушел с поста вице-мэра Белгорода по безопасности

С поста замглавы Белгорода по безопасности уволился по собственному желанию Геннадий Цонев. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации. Его последним рабочим днем стало 11 сентября.

Господин Цонев занял должность вице-мэра 7 октября 2019 года при мэре Юрии Галдуне. Он сменил на ней Владимира Ермолина, курировавшего вопросы безопасности в облцентре с апреля по август 2019-го.

«Под его руководством и при личном участии усовершенствована система гражданской обороны населения, успешно решены вопросы приема и расселения беженцев»,— сказали в горадминистрации о господине Цоневе

В мэрии не уточнили, кто станет новым заместителем нынешнего главы Белгорода Валентина Демидова. На ее сайте указано, что должность вакантна.

Алина Морозова

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