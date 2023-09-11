В Пермском крае перестали делать бесплатные прививки от коронавируса

Министерство здравоохранения Пермского края прекратило закупку вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил местный портал «Новый компаньон» со ссылкой на краевой минздрав. Таким образом, бесплатная вакцинация в регионе больше не проводится.

Как посчитали чиновники, текущая ситуация с распространением COVID-19 не требует массовой прививочной кампании, как это было в прошлые годы. Теперь желающие пройти вакцинацию или ревакцинацию могут сделать это платно в частных клиниках.

По данным на сегодняшний день, 11 сентября, в Прикамье зафиксировано 138 заболевших. Всего за время пандемии в регионе было зафиксировано 475 996 случаев заражения, из них с летальным исходом — 9363. Все ограничения, действовавшие в регионе из-за пандемии COVID-19, были официально отменены в конце мая 2022 года.

Ирина Суханова, Пермь