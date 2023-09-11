Стали известны предварительные итоги выборов глав регионов после обработки более 90% протоколов

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко набирает 76,33% голосов избирателей после обработки 100% протоколов участковых избиркомов, следует из данных ЦИК. Второе место занимает депутат Госдумы РФ от КПРФ Андрей Алехин (10,8%). Третье и четвертое сета –депутат областного парламента, кандидат от «Коммунистов России» Владимир Казанин (6,1%) и кандидат от ЛДПР Максим Макаленко (4,68%).

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В Новосибирской области после обработки 99,89% протоколов действующий губернатор Андрей Травников набирает 76,23%. Кандидат от КПРФ Роман Яковлев – 10,62%. Далее следуют кандидат от ЛДПР Евгений Лебедев (6,6%) и кандидат от «Справедливая Россия – За правду» Владислав Плотников (4,22%).

Кандидат от «Единой России» на выборах губернатора Красноярского края, врио главы региона Михаил Котюков после обработки 99,76% протоколов набирает 70,21% голосов. Его ближайший соперник – кандидат от ЛДПР Александр Глисков набирает 11,32%. Кандидат от РЭП «Зеленые» Ирина Иванова – 8,25%, кандидат от КПРФ Андрей Новак –5,99%, от СРЗП Максим Маркерт – 1,69%.

В Кузбассе по итогам обработки 92,52% протоколов действующий губернатор Сергей Цивилев получает 85,17% голосов. На втором месте – кандидат от КПРФ Екатерина Грунтовая (5.12%), Кандидат от ЛДПР Станислав Карпов получил 4,56% голосов, кандидат от СРЗП Юрий Скворцов – 3,56%.

В Алтайском крае действующий глава региона Виктор Томенко получает 76,16% голосов избирателей, следует из данных после обработки 100% протоколов. Кандидат от СРЗП Евгения Боровикова – 9,46%, кандидаты от ЛДПР Сергей Булаев и «Коммунистов России» Сергей Малинкович набрали 7,96% и 4,17% соответственно.

Действующий глава Хакасии Валентин Коновалов (КПРФ) по итогам обработки 99,47% протоколов набирает 63,14% голосов. Второе место занимает кандидат от ЛДПР Михаил Молчанов (14.33%), третье – кандидат от «Коммунистов России» Владимир Грудинин (11,95%).

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Оксана Павлова