В Брянской области за незаконный оборот лекарств под стражу заключили 10 человек

Управление Следственного комитета России (СКР) по Брянской области сообщило о заключении под стражу десяти жителей Москвы и Московской области. Все они проходят по уголовному делу о незаконном обороте лекарственных средств в составе организованной группы (п. «а» ч. 2 ст. 238.1 УК РФ, до восьми лет лишения свободы) и нелегальном предпринимательстве с извлечением дохода в особо крупном размере (п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). Еще двоим фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По версии следствия, с апреля 2018-го по апрель 2023 года обвиняемые ввезли на территорию Российской Федерации и сбыли не зарегистрированные в установленном порядке лекарственные средства на сумму более 800 млн руб. Незаконные поставки были пресечены сотрудниками СКР и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД по Брянской области.

Ранее еще восемь фигурантов дела были заключены под стражу, а одному мерой пресечения избран залог в размере 1 млн руб. Расследование продолжается.

Сергей Толмачев, Воронеж